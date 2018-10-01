СМИ: британский путешественник чуть не погиб от отравления в отеле Хургады

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. 53-летний Спенсер Джонстон чуть не умер от почечной недостаточности после того, как получил тяжелое пищевое отравление в отеле, расположенном неподалеку от того, где недавно умерла британская пара, пишет Mirror.

Турист утверждает, что получил тяжелое пищевое отравление, проживая в отеле в Хургаде. Через три дня после возвращения домой он был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной почки.

"Отпуск в Хургаде чуть не убил меня. Врачи сказали, что я мог умереть. Наша поездка в Египет превратилась в кошмар", — заявил Спенсер.

Турист отдыха в Египте с женой и тремя детьми и, по его словам, они почувствовал себя плохо после одного из обедов в ресторане отеля.

"Еда была плохой, — вспоминает турист. – Пицца была настолько твердой, что если ее бросить в стену, то она бы отскочила. Первые несколько дней у наших детей была сильная диарея, потом стало плохо жене, а за три дня до отъезда — мне".

В компании, у которой был приобретен тур, заявили, что сожалеют о случившемся и пообещали провести расследование. Представитель отеля заверил, что подавляющее большинство их гостей остаются довольны отдыхом.