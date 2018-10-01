СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Туристический поток в Крым из Украины в текущем году составил около одного миллиона отдыхающих, что на 17% больше, чем за весь прошлый год, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что Крым преодолел рекордный рубеж: с начала года на крымских курортах отдохнуло более 6 миллионов туристов, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Несмотря на все ограничения, блокаду и запугивания, около одного миллиона человек, или 16% от общего турпотока, прибыли через границу с Украиной. Это на 17% больше, чем за весь прошлый год", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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