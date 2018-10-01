Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Крым преодолел рекордный рубеж числа туристов, с начала года на крымских курортах отдохнули более 6 миллионов человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По данным министерства курортов и туризма Крыма, полуостров преодолел рекордный рубеж – с начала года у нас отдохнуло более 6 миллионов туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Глава Крыма напомнил, что годом ранее в Крыму отдохнули 4,7 миллиона туристов.
"Рекордной остается и загрузка средств размещения для этого времени года: города Саки – 81%, Феодосия – 51%; Большая Алушта – 48%, Большая Ялта – 47%", — подчеркнул Аксенов.
По его словам, впереди еще три благоприятных месяца для активного отдыха и оздоровления.
"Многими сервисами онлайн-бронирования Крым признан самым востребованным регионом для осеннего отдыха. Гостей и туристов ждет череда культурных, спортивных и бизнес-мероприятий, новогодние и рождественские праздники, школьные каникулы. Мы рассчитываем на увеличение турпотока до конца года", — добавил Аксенов.
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Любимый отдых россиян летом – у моря, и все большей популярностью пользуются отечественные курорты.
После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту число приезжающих на полуостров туристов выросло более чем на четверть.
Влюбленные на берегу во время фестиваля "Крым-eXstreme".
Ростуризм ожидает, что в этом году число отдыхающих на полуострове превысит 6,5 миллиона человек.
В Крыму активно обустраивают новые места отдыха.
К курортному сезону количество пляжей увеличили до 431– это на 44 больше, чем год назад.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере.
Тем, кто предпочитает "дикий" отдых, тоже есть где развернуться. Это и скалы горы Алчак в Судакской бухте, и Кутлакская бухта, и Новый Свет, и другие места – выбор огромен.
В Евпатории, Ялте, Судаке, Коктебеле и на мысе Тарханкут летом организуют множество фестивалей - от танцевальных до гастрономических.
Уже два года предприниматели на аукционах могут побороться за право получить пляж без арендной платы. Основные условия — облагородить территорию и поддерживать порядок.
Этим летом туроператоры отмечают повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более половины запросов.
Самым популярным крымским курортом по числу бронирований в частном секторе нынешним летом стала Ялта.
Между тем любители семейного отдыха все чаще выбирают Алушту.
В число курортов Крыма, популярных для бюджетного отдыха в августе, вошли поселки Черноморское, Курортное, Межводное, Андреевка, Песчаное, Оленевка, Стерегущее, Веселое и города Щелкино и Керчь.
Туристы готовы отдыхать в крымских поселках от недели до двух.
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