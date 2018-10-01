Путевки за рубеж подорожали, а туристы стали осторожнее при бронировании

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Туристы стали недоверчивыми: средняя глубина бронирования туров за рубеж уменьшилась на треть, сообщает Туту.ру.

В начале лета наметилась тенденция к снижению глубины бронирования туров. Сервис путешествий изучил, как менялось поведение туристов.

Специалисты проанализировали все купленные до конца сентября путевки с датами отдыха с 1 января по 30 сентября 2018 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года. Оказалось, что туристы сейчас опасаются строить планы далеко вперед и бронировать заранее.

В июле, августе и сентябре 2018 года россияне покупали путевки меньше, чем за месяц до даты вылета. В 2017 году в это же время глубина бронирования достигала 40 дней.

В августе 2018 года средняя глубина бронирования уменьшилась на 10-15 дней (то есть на 25-30%). Для зарубежных туров этот показатель в сентябре достиг 29 дней (минус 30% к 2017 году). Продолжительность тура в среднем уменьшилась на один день.

Что касается цен на путевки, то они в августе и сентябре из-за скачков валютного курса немного подросли. Так, в июле 2018 года тур в среднем стоил около 29 тысяч рублей, в августе — 30,6 тысяч рублей, а в сентябре — уже 31,3 тысячи рублей.