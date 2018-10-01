Эксперты выяснили, сколько стоит парковка в аэропортах России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Исследователи проанализировали стоимость аренды машино-места рядом с шестью крупнейшими аэропортами страны и увидели заметную разницу в ценах, сообщает AirHelp.

Недельная парковка во Внуково, стоит до 7000 рублей, в то время как в екатеринбургском Кольцово стоимость аналогичной услуги — всего 1500 рублей.

В аэропорту Шереметьево авиапутешественники могут оставить автомобиль на сутки, заплатив 200 рублей, а на неделю — за 1400 рублей. Это самая низкая цена парковки у всех изученных аэровокзалов. Правда, 1400 рублей — это стоимость недельной аренды одного машино-места на одном из паркингов аэровокзала, от которого нужно ехать на шаттле до терминала 7–10 минут. При парковке ближе к терминалу цена может вырасти до 800 рублей за сутки и до 5600 рублей за неделю соответственно.

Цена суточной парковки в аэропорту Домодедово варьируется от 250 до 800 рублей, в аэропорту Внуково — от 250 до 1000 рублей. Стоимость недельной аренды одного машино-места составляет от 1750 до 5600 рублей для Домодедова и от 1750 до 7000 рублей — для Внукова. То есть расходы на недельную парковку не сильно отличаются от стоимости авиабилетов по многим направлениям.

Более демократичны цены в нестоличных аэропортах. Нижняя граница диапазона цен суточной парковки у петербургского Пулкова выше московской (450 рублей), зато недельная аренда машино-места стоит 1700 рублей. Такая же ситуация наблюдается в екатеринбургском Кольцово: суточная парковка стоит 800 рублей, а недельная — всего 1500 рублей.

Стоимость часовой парковки — важный фактор для тех, кто часто провожает или встречает своих близких в аэропорту. Наименее выгодные с этой точки зрения аэропорты — Внуково и Кольцово: здесь стоимость часовой автопарковки может доходить до 500 рублей. Впрочем, нижняя граница ценового диапазона в обоих аэропортах вполне приемлемая — 250 и 200 рублей соответственно, и это сопоставимо со средней ценой часовой аренды машино-места в остальных изученных аэропортах.

В аэропортах Домодедово и Храброво ситуация более благоприятная: плата за час в калининградском аэропорту составит 150 рублей, а в московском — всего 100 рублей.