В Бразилии ночные бабочки пьют слезы птиц, пока те спят

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бразильский эколог Леонардо Мораес из Национального института изучения Амазонии в Манаусе, заснял на видео, как чешуекрылое пьет слезы птицы, сообщает Daily Mail.

Мораесу удалось заснять на видео, как тропическая бабочка-совка (Gorgone macarea) питается слезами спящей черногорлой ручьевой муравьянки (Hypocnemoides melanopogon), птицы размером с воробья.

Ученый считает, что таким образом бабочка получает недостающие аминокислоты и соли натрия.

Все описанные ученым случаи происходили ночью, когда спящие птицы не реагировали на насекомое.