Турист на байдарке прошел по Иртышу от Китая до Ханты-Мансийска

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. 41-летний китаец Хоу Джили проплыл на лодке от истоков Иртыша до слияния его с Обью, сообщает Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

В 2014 году у Хоу Джили возникла идея проплыть по Иртышу от его истоков в Китае до Ханты-Мансийска, где он впадает в Обь. С 2016 года китаец начал готовиться к путешествию, оформлять документы. В 2018 году его мечта осуществилась.

На протяжении всего пути сотрудники МЧС обеспечивали его безопасность на воде.

Вместе со спасателями была составлена карта маршрута, разработаны рекомендации по безопасному нахождению на воде. Несколько раз в день с ним поддерживал связь переводчик, который передавал данные инспекторам ГИМС.

В результате турист дошел до слияния Оби и Иртыша, где его встретили сотрудники ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и сопроводили до берега. Сутки Хоу Джили провел на берегу, а потом посетил главные достопримечательности Ханты-Мансийска. Самое сложное в путешествии, признался турист, было совладать с непогодой. Большую волну он старался переждать на берегу. Зато теперь, говорит, хорошо знает, что такое российское гостеприимство.

В следующем году он намерен вернуться в Россию и продолжить сплав до Обской губы.