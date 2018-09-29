В Италии 30 тысяч литров просекко вылилось на дорогу

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В результате взрыва на винзаводе Дзанардо Джуссано в винодельческой зоне Конельяно (Венето) 30 тысяч литров просекко вылились на дорогу, сообщает "Италия по-русски".

Инцидент, вероятно, произошел из-за ошибки персонала, сообщает компания, разместившая видео и фото на Facebook.

Вино, вытекшее из взорвавшихся цистерн для ферментации сусла растеклось на сотни метров вокруг производственной зоны.