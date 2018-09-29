Валерий Сюткин

Не устаю путешествовать по ее улицам. Я родился, вырос и живу на Бульварном кольце. Сейчас Москва — очень комфортный город для прогулок, особенно центр.

В детстве, в далекие 60-е, я гулял по бульварам, но такой красоты тогда не было. Помню, как только цветы высаживали, их рвали в ту же ночь — наследие нашего социалистического прошлого.