Певец и музыкант, «главный интеллигент» отечественного шоу-бизнеса Валерий Сюткин считает родными два города — Москву и Юрмалу, а живет на три — в Москве, Юрмале и Париже. В интервью РИА Новости он рассказал, почему обожает тосканскую пасту, но не рекомендует закусывать водку устрицами и заказывать на борту французских авиалиний итальянское вино, а также где в столице подают лучшие котлеты из фазана и вкуснейшую речную рыбу.
Не устаю путешествовать по ее улицам. Я родился, вырос и живу на Бульварном кольце. Сейчас Москва — очень комфортный город для прогулок, особенно центр.
В детстве, в далекие 60-е, я гулял по бульварам, но такой красоты тогда не было. Помню, как только цветы высаживали, их рвали в ту же ночь — наследие нашего социалистического прошлого.
А как преобразилась Москва в дни чемпионата мира по футболу! Я думаю, даже моя мама во время Фестиваля молодежи и студентов в 1957 году такого хайпинга, как сейчас говорят, не застала. Так было красиво, доброжелательно, безопасно и чисто! Естественно, мы ворчали, пока два года жили на стройке, но оно того стоило.
Как житель центра, скажу, что так красиво в Москве за все 60 лет моей жизни не было никогда.
Конечно, люблю Санкт-Петербург, мой любимый Ленинград, где тебя не покидает ни на минуту ощущение исторической красоты.
Очень нравится прилетать в Екатеринбург. На мой взгляд, там сделали лучший аэропорт страны. Екатеринбургский бизнес-класс, ВИП-зал да и просто зал прилета — выше всяких похвал! Кстати, в Ростове аэропорт тоже очень хорош!
Меня часто друзья подкалывают, почему я больше люблю отдыхать там, а не на нашем черноморском побережье. Я всегда отвечаю: «Потому что это родина моей любимой женщины». Как для нее Москва стала второй родиной, так и Юрмала с Ригой стали родными для меня.
И что бы ни говорили, я никогда не сталкивался там с дискриминацией русского языка, мне там всегда легко и комфортно.
Кстати, из Риги очень удобно летать в Европу, на час меньше и все очень цивилизованно в аэропорту. «Балтийские авиалинии» для меня на втором месте после «Аэрофлота». Этими двумя авиакомпаниями я летаю чаще всего.
В этом городе с Виолой, моей любимой женой, мы провели много счастливых минут. Кстати, это и определило место учебы нашей дочери. Она заканчивает Сорбонну, училась на театрального режиссера, как раз сейчас пишет диплом. Мы там встречаемся всей семьей и проводим много времени вместе.
Я люблю и хорошо знаю именно центр Парижа, который похож на мое родное Бульварное кольцо. Очень люблю там гулять.
Вообще, Франция мне очень импонирует, я проехал ее из конца в конец — немыслимая красота, гармония культуры, природы и еды, что немаловажно для меня.
Местные устрицы прямо сами смотрят на тебя и просятся в рот. Друзьям всегда советую никогда не запивать устрицы водкой — у вас в желудке между ними начнется классовая вражда!
Мне комфортно в любом уголке этой страны, несмотря на не самый лучший сервис в мире. И «Алиталия» (авиакомпания. — Прим. ред.) как раз не является объектом моего обожания. Они и багаж мой теряли, но, как я понял, тут я не одинок. Говорят, чудо, если с ним ничего не случится, поэтому стараюсь летать с ручной кладью.
Очень рекомендую поезда в Италии — быстро, комфортно и без потерь. Например, от Рима до Флоренции — всего полтора часа, а на машине я ехал бы часа четыре, трафик очень плотный.
Бывают моменты, когда мне хочется остаться там и навсегда закопаться в тосканской пасте. Вкусно там необыкновенно. Но, к счастью, любовь к Москве и работа зовут обратно.
В Юрмале, например, в одном из моих любимых ресторанов фирменное блюдо — «балтийские суши». Фактически канапе: черный хлеб, маленький кусочек вареного яйца, лучок, селедочка, и все это шпажкой проткнуто. Вот тут как раз полная гармония с нашим национальным напитком (в отличие от устриц). А еще килечка на кусочке черного хлеба.
Вообще, предпочитаю во Франции кухню французскую, в Италии — итальянскую, в азиатских странах — азиатскую. Мне кажется, это правильно. Кстати, и вино по тому же принципу. Сейчас летел из Италии, взял французское вино в самолете, так на меня стюарды даже обиделись (в шутку, конечно), попросили проявить уважение к итальянским виноделам и заказать итальянское вино.
В Москве все эти кухни есть, и на высшем уровне. Ни в одном городе мне не бывает так комфортно, как в Москве. Зная, чего я хочу сейчас поесть, я иду в определенное место и всегда получаю желаемое.
На котлетки из фазана и речную рыбу — к Александру Раппопорту, на птицу — к Аркадию Новикову. Я давно уже в ресторанах меню не спрашиваю. Если где-то что-то особенно понравилось, всегда возвращаюсь именно за этим блюдом.
А ведь это признак того, что мы неплохо живем! Вроде и ноем иногда, что плохо, а оборачиваешься и понимаешь: нет, хорошо!
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.