Грязная постель и ил в джакузи. Составлен антирейтинг гостиничных услуг

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Аренда рыбки, кот напрокат и сказка на ночь – такие необычные услуги предлагают отели, чтобы привлечь туристов. Но некоторым гостиницам клиентов и так хватает. По-другому объяснить их ненавязчивый сервис невозможно. Как отельеры могут испортить отпуск и на что жалуются российские туристы — в материале РИА Новости.

Отзыв поможет другим туристам

"Я не буду жить в отеле, на который много отрицательных отзывов", — говорят 40% туристов, опрошенных сервисом путешествий Туту.ру. В исследовании приняли участие 4 000 человек.

Около половины респондентов обращают внимание, на что именно жалуются постояльцы: кого-то не пугают плохие завтраки, удаленность от центра, размер номера, но, например, эти люди не могут терпеть шум за окном или грязь в санузле.

"К отзывам всегда большое внимание у путешественников. Многие только по ним и выбирают отели, — говорит старший турменеджер Алена Лапина. — Самые частые жалобы на неудовлетворительное состояние номера, редкую или плохую уборку. Жалуются на не слишком разнообразное питание, на сервис в целом и на пляж. На первом месте по количеству жалоб, наверное, скудное питание и плохая уборка в номерах".

Грязная постель

© Depositphotos / DragonImages Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку © Depositphotos / DragonImages Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку

Заселяясь в номер, турист часто первым делом обращает внимание на кровать и санузел. Постельное белье в некоторых отелях настолько нравится путешественникам, что иногда на форумах они даже интересуются, где купить такое же: "Хочу постельное белье как в отеле! Подскажите, что за ткань?". "Тоже задавалась этим вопросом. Так люблю белое, а его не найти. В последнем отеле пыталась найти бирку производителя — нет ее", — делятся туристы.

Но иногда постель – источник отрицательных эмоций. "Мы путешествовали по Индии и приехали в Амритсар, чтобы посмотреть на местную достопримечательность – Золотой храм, — рассказывает турист из Москвы Павел Воронцов. – Как оказалось, в этот же день отмечался праздник, найти свободные номера было непросто. В небольшой гостинице постельное белье было очень грязным. Попросили поменять — снова грязное, и так три раза. Наконец мы поняли, в чем дело: кровать находилась в нише, сотрудник отеля вставал грязными ногами на чистое белье, чтобы застелить постель. Попросили новый, запечатанный комплект и поменяли сами".

Гостиничные сюрпризы

"В нашем люксе вместо пульта от сплита был перепаянный пульт от телевизора. Так что включается кондиционер кнопкой звука, а выключается основной красной кнопкой", — рассказывает на сайте отзывов турист с псевдонимом Нави об особенностях гостиницы в Анапе.

Странный сюрприз ожидал гостей на российском круизном теплоходе: "Когда только зашли в каюту, все понравилось, уютно, но после первой ночи и больной спины, обнаружили пластиковые бутылки под матрасом".

На пляж – по талонам

"Достоинства: испорченный отдых", — так начинается отзыв на один из черноморских пансионатов. "Он находится двух километрах от моря! Пансионат заявляет, что имеется трансфер до собственного пляжа. На эту газель, у которой фары подклеены скотчем, нужно записываться за сутки. Если не успеешь отхватить талон на проезд, то придется добираться своим ходом", — пишет Светлана.

Мусор выносите сами

В пансионате в Абхазии туристам пришлось самостоятельно убирать номер: "Мусор из номеров нужно самим выносить, причем нести до какой-то машины, которая реально прячется от посетителей. В итоге бегаешь с мусорным пакетом по всей территории этого пансионата", — пишет в отзыве Анна Петрова на одном из сайтов.

Ил в джакузи и прочие неприятности

© AFP 2018 Люди охлаждаются в бассейне в Китае © AFP 2018 Люди охлаждаются в бассейне в Китае

Как показывает практика, чтение отзывов перед путешествием – дело полезное. Иначе придется повторить то, о чем писали туристы, отдыхавшие на острове Хайнань: "Ваш отдых разнообразят рваные полотенца, два бассейна, засыпанные мусором, заиленная джакузи посередине работающего бассейна, ржавчина, сломанные ножки лежаков, грязная мебель в номере, строительный мусор и грязь на территории отеля, отсутствие европейской еды, а также вилок и ножей за завтраком!".

Доллары как сувенир

CC0 / qimono / Пазл в виде 100-долларовой купюры CC0 / qimono / Пазл в виде 100-долларовой купюры

Но, пожалуй, больше всего не повезло путешественникам, которые в сентябре этого года решили отдохнуть в турецком Кемере. "У нас за два дня до отъезда из сейфа украли 200 долларов! Из сейфа! — рассказала туристка Ольга. — Подложили сувенирные 100 долларов. То ли посмеяться над нами хотели, то ли для отвода глаз, чтобы выиграть время!".