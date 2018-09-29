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Грязная постель и ил в джакузи. Составлен антирейтинг гостиничных услуг
19:4729.09.2018
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Уставший турист в номере
© Depositphotos / terovesalainen

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Аренда рыбки, кот напрокат и сказка на ночь – такие необычные услуги предлагают отели, чтобы привлечь туристов. Но некоторым гостиницам клиентов и так хватает. По-другому объяснить их ненавязчивый сервис невозможно. Как отельеры могут испортить отпуск и на что жалуются российские туристы — в материале РИА Новости.

Отзыв поможет другим туристам

© Fotolia / iko Женщина за компьютером
© Fotolia / iko
Женщина за компьютером

"Я не буду жить в отеле, на который много отрицательных отзывов", — говорят 40% туристов, опрошенных сервисом путешествий Туту.ру. В исследовании приняли участие 4 000 человек.

Около половины респондентов обращают внимание, на что именно жалуются постояльцы: кого-то не пугают плохие завтраки, удаленность от центра, размер номера, но, например, эти люди не могут терпеть шум за окном или грязь в санузле.

Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
© Depositphotos / Milkos
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"К отзывам всегда большое внимание у путешественников. Многие только по ним и выбирают отели, — говорит старший турменеджер Алена Лапина.  — Самые частые жалобы на неудовлетворительное состояние номера, редкую или плохую уборку. Жалуются на не слишком разнообразное питание, на сервис в целом и на пляж. На первом месте по количеству жалоб, наверное, скудное питание и плохая уборка в номерах".

Грязная постель

© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
© Depositphotos / DragonImages
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку

Заселяясь в номер, турист часто первым делом обращает внимание на кровать и санузел. Постельное белье в некоторых отелях настолько нравится путешественникам, что иногда на форумах они даже интересуются, где купить такое же: "Хочу постельное белье как в отеле! Подскажите, что за ткань?". "Тоже задавалась этим вопросом. Так люблю белое, а его не найти. В последнем отеле пыталась найти бирку производителя — нет ее", — делятся туристы.

Индия. Колката
© Фото : из личного архива Петра Ловыгина
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Но иногда постель – источник отрицательных эмоций. "Мы путешествовали по Индии и приехали в Амритсар, чтобы посмотреть на местную достопримечательность – Золотой храм, — рассказывает турист из Москвы Павел Воронцов. – Как оказалось, в этот же день отмечался праздник, найти свободные номера было непросто. В небольшой гостинице постельное белье было очень грязным. Попросили поменять — снова грязное, и так три раза. Наконец мы поняли, в чем дело: кровать находилась в нише, сотрудник отеля вставал грязными ногами на чистое белье, чтобы застелить постель. Попросили новый, запечатанный комплект и поменяли сами".

Гостиничные сюрпризы

© Fotolia / kuchinaЗамена хладагента в кондиционере
© Fotolia / kuchina
Замена хладагента в кондиционере

"В нашем люксе вместо пульта от сплита был перепаянный пульт от телевизора. Так что включается кондиционер кнопкой звука, а выключается основной красной кнопкой", — рассказывает на сайте отзывов турист с псевдонимом Нави об особенностях гостиницы в Анапе.

Странный сюрприз ожидал гостей на российском круизном теплоходе: "Когда только зашли в каюту, все понравилось, уютно, но после первой ночи и больной спины, обнаружили пластиковые бутылки под матрасом".

На пляж – по талонам

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Центральный пляж в Анапе

"Достоинства: испорченный отдых", — так начинается отзыв на один из черноморских пансионатов. "Он находится двух километрах от моря! Пансионат заявляет, что имеется трансфер до собственного пляжа. На эту газель, у которой фары подклеены скотчем, нужно записываться за сутки. Если не успеешь отхватить талон на проезд, то придется добираться своим ходом", — пишет Светлана.

Мусор выносите сами

© Fotolia / jbd30Пластиковый стаканчик на пляже
© Fotolia / jbd30
Пластиковый стаканчик на пляже

В пансионате в Абхазии туристам пришлось самостоятельно убирать номер: "Мусор из номеров нужно самим выносить, причем нести до какой-то машины, которая реально прячется от посетителей. В итоге бегаешь с мусорным пакетом по всей территории этого пансионата", — пишет в отзыве Анна Петрова на одном из сайтов.

Ил в джакузи и прочие неприятности

© AFP 2018Люди охлаждаются в бассейне в Китае
© AFP 2018
Люди охлаждаются в бассейне в Китае

Как показывает практика, чтение отзывов перед путешествием  – дело полезное.  Иначе придется повторить то, о чем писали туристы, отдыхавшие на острове Хайнань: "Ваш отдых разнообразят рваные полотенца, два бассейна, засыпанные мусором, заиленная джакузи посередине работающего бассейна, ржавчина, сломанные ножки лежаков, грязная мебель в номере, строительный мусор и грязь на территории отеля, отсутствие европейской еды, а также вилок и ножей за завтраком!".

Доллары как сувенир

CC0 / qimono / Пазл в виде 100-долларовой купюры
CC0 / qimono /
Пазл в виде 100-долларовой купюры
Грабитель
© Depositphotos / Elnur_
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Но, пожалуй, больше всего не повезло путешественникам, которые в сентябре этого года решили отдохнуть в турецком Кемере. "У нас за два дня до отъезда из сейфа украли 200 долларов! Из сейфа! — рассказала туристка Ольга. —  Подложили сувенирные 100 долларов. То ли посмеяться над нами хотели, то ли для отвода глаз, чтобы выиграть время!".

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