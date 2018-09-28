В Японии милый и толстый тюлень стал звездой океанариума

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Океанариум Кайюкан в Осаке показал видео с одним из самых симпатичных своих обитателей: кольчатой нерпой, которая привлекает посетителей необычной круглой фигурой, сообщает NHK WORLD-JAPAN.

Этого тюленя зовут Юки, по словам сотрудников аквариума, сердца посетителей тают, когда они знакомятся с ним. На видео видно, как Юки передвигается, играет с человеком, позволяет почесать себе живот и спит.

У Юки очень хороший аппетит, он съедает по три килограмма рыбы каждый день.