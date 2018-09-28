Более 70 новых туристических маршрутов откроют на Вологодчине

ВОЛОГДА, 28 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Около 60 туристических объектов и более 70 новых туристических маршрутов откроется в Вологодской области до 2022 года, сообщил РИА Новости глава региона Олег Кувшинников.

"Среди новых объектов, которые будут привлекать туристов в наш регион — познавательные, развивающие и спортивно-развлекательные. Они откроются в ближайшие пять лет почти во всех районах и городах области", — сказал губернатор.

По его словам, в Вологде появится музей сладостей, в Череповце — музей "Благовещенская старина" в Центре активного отдыха и туризма "YES" в Стризнево заработает аквапарк, интерактивная экспозиция откроется в детском музейном центре "Колумбы русские: устюгские землепроходцы и мореплаватели".

"В ближайшее время планируется реконструкция бывшего Дома учителя под гостиничные номера и выставочный зал и обустройство центра активного отдыха в Красавино, появится туристская деревня "Деревня Лодейка" в Великоустюгском районе, в Верховажском районе откроется спортивно-туристический комплекс "Рогачиха", а Вожегодском районе гостей будут ждать дом рыбака и охотника "Лебяжий остров" и база отдыха "Лесной родник", а в Устюжне в интерактивной кузнице можно будет попробовать себя в роли подмастерья. И многие другие интересные туристические объекты украсят города и села области", — сказал Кувшинников.

Губернатор отметил, что реестр туристических маршрутов пополнится в эти годы и новыми — такими, как "Вепсская деревня" — этнографический маршрут погружающий в вепсскую национальную культуру, "Край родниковой воды" — экологический маршрут, Бабаевский район, "Храмы Белозерска", велосипедный маршрут "Летнее путешествие в сказку", водные маршруты "По реке Кубена", "По реке Вожега", лечебно-оздоровительный маршрут "Погружение в лето" и другие.

"Открытие новых туристических объектов и маршрутов планируется при поддержке правительства Вологодской области, поскольку мы считаем туризм одним из приоритетных и перспективных направлений развития экономики региона", — отметил губернатор.