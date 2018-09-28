Опрос показал, что почти четверть туристов боится летать

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самым популярным страхом путешественников оказалась аэрофобия, сообщает Туту.ру.

23% из более чем трех тысяч опрошенных заявили, что больше всего боятся летать или попасть в аварию в пути к месту отдыха.

18% боятся, что им не хватит денег, которые взяли с собой в путешествие. Столько же проголосовали за вариант "боюсь серьезно заболеть или получить травму в отпуске".

Не выключенный дома утюг или оставленные проездные документы (билеты, паспорт) страшат 14% туристов. 10% перед поездкой опасаются, что страна, город или отель не оправдают их ожиданий. 7% волнуются, что в поездке у них украдут деньги или ценные вещи. У 6% опрошенных главный страх — получить сломанный чемодан в аэропорту или вовсе его не получить.

Меньше всего (4% респондентов) тревожит возможная встреча с местными жуликами в стране, где планируется отпуск.