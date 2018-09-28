Здравницы Кубани предлагают скидки до 50% для туристов в межсезонье

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Здравницы Краснодарского края, участвующие в региональной программе, предлагают скидки для туристов в межсезонье от 5 до 50%, рассказал РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Как отметил министр, краевые власти хотят добиться круглогодичной загрузки курортов. Для этого, кроме прочих мер, второй год подряд в Краснодарском крае запускается программа "Южная здравница".

"В нее включены порядка 60 предприятий, которые предлагают оздоровление и лечение с дисконтом от 5 до 50 %", — рассказал РИА Новости Константиниди. По его словам, загрузка предприятий за счет работы с программой увеличилась, в среднем, на 7%.

"Программа помимо стимулирования развития бизнеса решает еще и важную социальную задачу — обеспечение доступного и качественного отдыха и оздоровления для граждан", — подчеркнул министр.

Он рассказал, что его ведомство выстроило системные взаимоотношения с региональным минздравом, и с его помощью устраивает в муниципалитетах встречи руководителей санаториев с врачами, которых снабжают каталогами здравниц.

"Самое интересное, что там вообще никаких денег нет. Мы просто правильно сформировали комплекс мер по продвижению. Ростуризм рекомендовал её (программу) как лучшую практику регионам России для внедрения", — заключил Константиниди.