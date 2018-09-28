Почти все кубанские гостиницы получили звезды по международным стандартам

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Практически все гостиницы в Краснодарском крае прошли классификацию по международным стандартам, сообщил РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.
Министр отметил, что работа по классификации гостиниц и других средств размещения началась в Краснодарском крае еще в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года. Перед чемпионатом мира по футболу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение об их классификация на территории всего региона. Это было обусловлено вероятным желанием зарубежных гостей мундиаля посетить остальную часть побережья и предгорье, пояснил Константиниди.
"Нам удалось классифицировать порядка 98-99% объектов. Классификация проводилась в соответствии с федеральными актами, которые, конечно, основываются на международных стандартах", — рассказал РИА Новости министр. В настоящее время в регионе есть средства размещения любой звездности, на любой бюджет, подчеркнул он.
Ранее также сообщалось о росте в этом году на территории Краснодарского края количества отелей, работающих по системе "все включено". В августе 2017 года их было 30, в этом году стало 43.
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