Пропавшая в Новороссийске туристка нашлась

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Спасатели Новороссийска разыскивали женщину, которая исчезла в море в районе Западного мола. Как выяснилось, она уехала в другой город к подруге и не знала, что ведутся ее поиски, сообщает новороссийское издание "Наша Газета".
21 сентября 2018 года в районе Западного мола бесследно исчезла 39-летняя женщина, приехавшая на отдых в Новороссийск из Набережных Челнов. Вещи туристки обнаружили около 19.40 на берегу моря.
Спасатели МЧС и сотрудники полиции начали поиски, которые продолжались несколько дней. В итоге стало известно, что женщина нашлась живой и невредимой в другом городе.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску, женщина находилась на пляже и внезапно решила поехать к подруге в другой город. Она вызвала такси и уехала, а вещи забыла на берегу. Все это время она даже не подозревала, что в Новороссийске ведутся ее поиски.
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