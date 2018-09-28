Интерес к поездкам на Камчатку у российских путешественников вырос на 23%

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. С начала года спрос на перелет в Петропавловск-Камчатский из городов России вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодов прошлого года, сообщает OneTwoTrip.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок На Камчатке сфотографировали "медведя-эстета"

Средняя цена на перелет в обе стороны в январе-сентябре 2018 года снизилась на 5% — с 28700 рублей до 27200 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Недавно мы проводили опрос среди пользователей сервиса о том, где в России они мечтают побывать. Тогда лидером голосования стала Камчатка — своей главной мечтой ее назвали 26% респондентов. И сейчас продажи показывают, что регион действительно востребован среди туристов. Камчатский край привлекает путешественников своей уникальной природой, однако отсутствие инфраструктуры и довольна высокая стоимость перелета из центральной России пока отпугивает массового туриста”, — комментирует Аркадий Гинес, директор по развитию сервиса-путешествий.