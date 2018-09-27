Российские туристы все чаще возвращаются в Венгрию

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Венгрия остается у россиян одним из самых возвратных европейских направлений. Летом спрос на путевки в эту страну вырос на 20% в годовом выражении. Однако и летним, и осенним продажам мешает узость географии запросов туристов: спрос сконцентрирован в основном на двух регионах, сообщает АТОР.
По данным представительства Венгерского национального управления по туризму в Москве, за первое полугодие 2018 года в стране побывало почти 89 тысяч российских туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. На 5,6%, до 362 тысяч выросло и количество ночевок путешественников из РФ (+5,6%).
Чаще всего россияне едут в Будапешт, на озеро Балатон, на курорты Западно-Задунайского края (Хевиз, Залакарош, Бюкфюрдё и Шарвар), а также в Северный Альфёльд (курорты Хайдусобосло и Дебрецен).
Туроператоры довольны итогами летнего сезона на венгерском направлении. Эмма Афанасьева, руководитель направления Венгрия одного из крупных туроператоров, оценила рост спроса по летней Венгрии на 22% в сравнении с прошлым сезоном.
"Провал был только в даты проведения чемпионата мира по футболу. Спрос почти пропал, но уже с 8 июля снова пошел в рост в геометрической прогрессии, далее он увеличивался и сейчас на пике. Скорее всего, осенью туристы опасаются дальнейшего роста курса валют, оттого стремятся заранее забронировать и оплатить туры", – говорит она.
По словам экспертов, несмотря на колебания курсов валют, осенью наступает сезонное оживление спроса на экскурсионные туры в Венгрию. "Постоянные клиенты ехали и едут в полюбившуюся им страну. Есть уже бронирования на новогодние даты и на 2019 год", – отмечают в одной из крупных турфирм.
По данным экспертов рынка, на лечебные курорты Венгрии возвращаются 80-90% клиентов, в экскурсионные туры – около 40%.
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