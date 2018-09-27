Аэрофлот открывает новые маршруты в Европу и Азию

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Аэрофлот в расписании зимнего сезона, которое вступит в силу 28 октября, открывает ряд новых маршрутов по европейским и азиатским направлениям, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Для пассажиров, предпочитающих путешествовать в теплые страны, Аэрофлот запускает пять рейсов в неделю в финансовый и культурный центр Шри-Ланки — Коломбо и три еженедельных рейса в столицу острова Бали — Денпасар (рейсы выполняются АО "Авиакомпания "Россия"). Для поклонников европейских направлений авиакомпания предлагает ежедневные рейсы в столицу Словении — Любляну и культурный центр Швеции — Гётеборг, а также в сердце Ирландии, город с богатейшей историей — Дублин", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того в рамках зимнего расписания Аэрофлот увеличит частоту рейсов по трем популярным туристическим направлениям — в Дубай, Бангкок и Пхукет. На воздушных линиях в крупнейший центр Объединенных Арабских Эмиратов и столицу Таиланда добавится по одному ежедневному рейсу. В результате полеты в Дубай будут выполняться четыре раза в день, при этом один ежедневный рейс запланирован в новый аэропорт — Аль-Мактум, который отличается выгодным расположением по отношению к популярным курортным и деловым точкам города, а в Бангкок — три раза в день. На линии Москва — Пхукет — Москва количество рейсов увеличится с семи до десяти в неделю.

"Мы открываем новые маршруты в разные страны, а также наращиваем частоты на направлениях повышенного спроса. В зимнем расписании наша авиакомпания рада предложить ряд новых зарубежных направлений, а также больше рейсов по наиболее популярным туристическим линиям. Таким образом мы даем нашим пассажирам новые возможности для комфортных путешествий как на отдых, так и с деловыми целями", — сказал генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.

При этом он напомнил, что Аэрофлот входит в глобальную элиту гражданской авиации и активно развивает свою международную маршрутную сеть.