Сегодня отмечается Всемирный день туризма

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 году и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана потому, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.
Официальное празднование дня туризма пройдет в Будапеште.
По данным ЮНТВО, в 2017 году число международных туристских прибытий по всему миру увеличилось почти на 7% и составило 1,323 миллиарда человек. Европу посетили 671 миллион туристов (51%), Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия, Япония и т.д.) — 323 миллиона (24%), Американский регион — 209 миллионов (16%), Африку — 63 миллиона (5%) и Ближний Восток — 58 миллионов человек (4%). Наибольший прирост туристов зафиксирован в Африке (+9%), Европе (+8%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6%).
По прогнозам ЮНВТО, к 2030 году глобальное число прибытий туристов достигнет 1,8 миллиарда.
По данным Росстата, в 2017 году Россию посетили более 24,4 миллиона иностранных туристов.
В последние годы Россия стала более привлекательной для иностранных туристов благодаря современной инфраструктуре, которая создается в рамках реализации в регионах Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, повышению качества сервиса, активному продвижению на зарубежных рынках. Кроме того, низкий курс рубля сделал путешествия по России более доступными для иностранных граждан и позволил удовлетворить отложенный спрос.
Собор Василия Блаженного, Лобное место, Исторический музей и, конечно же, Кремль — все это главная площадь Москвы, Красная. Сюда стремятся все, кто приезжает в российскую столицу.
Первые упоминание о крепости, тогда еще деревянной, в центре города относятся к XII веку. В XVI веке Кремль некоторое время был островом (его обнесли рвом), а в XVII веке на территории существовали висячие сады, где выращивали экзотические фрукты. Кремль, каким мы видим его сейчас, — это уже четвертая по счету крепость. Снаружи стены выложены из кирпича, а внутри – из белого камня стен времен Дмитрия Донского. Именно поэтому Москву называют белокаменной.
Собор Святого Петра в Ватикане — главная святыня для католиков и важнейшее строение христианского мира. Здесь находится предполагаемое захоронение апостола Петра, который считается первым папой Римским. Собор поражает величием, а внутреннее убранство представляет собой кладезь шедевров искусства.
Мост Золотые ворота в Сан-Франциско — наверное, самый узнаваемый в мире. Во всяком случае, он самый фотографируемый. Благодаря оригинальной подсветке опоры моста с наступлением темноты словно тают и растворяются в небесах.
На горе Корковадо над Рио-де-Жанейро, на высоте более 700 метров над океаном, находится признанный символ Бразилии и христианской веры — знаменитая статуя Христа Искупителя. Это одно из самых масштабных изваяний Иисуса на свете.
Колизей – самый большой амфитеатр и самая посещаемая достопримечательность Рима. В отличие от других античных амфитеатров, которые строили, высекая нужную форму из склона холма, Колизей возвели из камня. Он был создан для гладиаторских боев и долгое время оставался развлекательным центром. Древние римляне проводили здесь треть жизни. Колизей устроен так, что тысячи зрителей заполняли его за 15 минут, помогали более 60 входов и замысловатая система лестниц и коридоров. Итальянские власти намереваются восстановить сооружение и сделать его таким, каким оно было в XIX веке.
Хотя представление, что Великая китайская стена — единственное рукотворное сооружение на Земле, которое видно из космоса, оказалось лишь мифом, этот памятник мировой культуры хранит немало загадок и его стоит увидеть своими глазами. Время, природа и действия человека разрушают стену и всего через какие-то 25 лет тысячи ее километров могут превратиться в руины.
"Визитная карточка" Индии Тадж-Махал возвели в Агре в XVII веке в память о любимой жене императора Шаха Джахана, умершей при родах. Стены мавзолея выложены из полупрозрачного мрамора. Днем здание выглядит белоснежным, ночью, при свете луны – серебристым, а на рассвете кажется нежно-розовым.
Париж – самое популярное туристическое направление в мире. А расположенная на Марсовом поле Эйфелева башня, пожалуй, самая популярная достопримечательность. Каждый год на башню поднимаются около шести миллионов туристов. Между тем большинство французов здесь не бывали, башню посещали лишь 39% опрошенных.
Ведущие эксперты по путешествиям и туристы, опрошенные британским издательством Mills & Boon, назвали Санкт-Петербург одним из самых романтичных городов мира. Сюда едут во время белых ночей, чтобы посмотреть, как разводят мосты, прогуляться по старинным улицам, проехать на катере по каналам. И, конечно, сходить в Эрмитаж — один из самых больших музеев мира.
Храм Лежащего Будды (Ват Пхо) в Бангкоке построен в XII веке как дом для позолоченной статуи Будды, который пытается достичь просветления.
Парфенон, посвященный богине-покровительнице греческой столицы Афине, был построен более двух с половиной тысяч лет и стал кульминацией развития дорического ордера. Сооружение дает представление о том, что такое классическая архитектура. Секрет Парфенона – в идеальных пропорциях. Когда исследователи попытались выяснить, как древним мастерам удалось достигнуть абсолютной гармонии, и обмерили здание, оказалось, что здесь вообще нет прямых линий и углов в 90 градусов, все колонны разной толщины и отстоят друг од друга на неодинаковое расстояние.
Миланский собор, или Дуомо, как его еще называют, строился почти шесть веков. Возводить это грандиозное сооружение начали в 1386 году, некоторые детали завершили лишь в 1960-х. Это единственный готический собор в Европе, созданный из мрамора. Здание украшают 135 шпилей, а внутри установлено более трех тысяч статуй. В соборе можно увидеть золотую скульптуру покровительницы города Мадонны. А главная святыня, которая хранится в Дуомо, — гвоздь, которым был распят Христос.
На многочисленных сувенирах, привезенных из Будапешта, можно увидеть изображение величественного дворца, расположенного на берегу реки. Это парламент Венгрии — одна из крупнейших правительственных резиденций в Европе и, пожалуй, самая посещаемая достопримечательность венгерской столицы. Без похода сюда не обходится практически ни одна экскурсия. Хотите сфотографироваться в парламенте, вам сюда.
В Соборе Парижской Богоматери наверняка мечтает побывать каждый, кто читал роман Виктора Гюго. Легендарный Нотр-Дам строили почти два века - с 1163 до 1330 года. Здесь хранится одна из главных христианских реликвий — терновый венец Иисуса Христа. В средние века храм был своеобразной Библией для тех, кто не умел читать: история христианства расписана в украшающих его скульптурах. А с химерами и гаргульями на крыше связаны легенды о тайном смысле символики здания.
Множество туристов приезжает каждый год в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, чтобы увидеть уникальную белую мечеть шейха Зайда . Это поистине грандиозное сооружение, оно занимает территорию, равную пяти футбольным полям. При строительстве использовали самые дорогие материалы. Вокруг мечети созданы озера и каналы, а внутреннее убранство отличается небывалой роскошью.
Небоскреб Бурдж-Халифа в центре Дубая — самое высокое из когда-либо построенных людьми сооружений, оно возвышается над землей на 828 метров. Это своеобразный город в городе: внутри 164-этажного здания расположены не только жилые квартиры, но и отели, торговые центры, рестораны, тренажерные залы и офисы.
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