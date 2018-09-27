Сегодня отмечается Всемирный день туризма

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 году и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана потому, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Официальное празднование дня туризма пройдет в Будапеште.

По данным ЮНТВО, в 2017 году число международных туристских прибытий по всему миру увеличилось почти на 7% и составило 1,323 миллиарда человек. Европу посетили 671 миллион туристов (51%), Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия, Япония и т.д.) — 323 миллиона (24%), Американский регион — 209 миллионов (16%), Африку — 63 миллиона (5%) и Ближний Восток — 58 миллионов человек (4%). Наибольший прирост туристов зафиксирован в Африке (+9%), Европе (+8%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6%).

По прогнозам ЮНВТО, к 2030 году глобальное число прибытий туристов достигнет 1,8 миллиарда.

По данным Росстата, в 2017 году Россию посетили более 24,4 миллиона иностранных туристов.

В последние годы Россия стала более привлекательной для иностранных туристов благодаря современной инфраструктуре, которая создается в рамках реализации в регионах Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, повышению качества сервиса, активному продвижению на зарубежных рынках. Кроме того, низкий курс рубля сделал путешествия по России более доступными для иностранных граждан и позволил удовлетворить отложенный спрос.