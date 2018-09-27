Испанский аналог Стоунхенджа найден недалеко от Толедо

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Испанские археологи обнаружили неподалеку от местечка Тотанес, в нескольких километрах от Толедо, артефакт, внешне напоминающий знаменитый английский Стоунхендж, сообщает портал "Испания по-русски".
Рукотворный памятник неизвестной культуры и происхождения, созданный из массивных камней, чей возраст насчитывает порядка пяти тысяч лет, имеет практически ту же структуру, что и всемирно известный британский монумент.
Испанский "Стоунхендж" расположен на трех гектарах, непригодных для сельскохозяйственных работ в частном владении Ла-Деэсилья. Оно условно делит на две части шоссе, соединяющим населенные пункты Тотанес и Пульгар.
Как утверждают местные жители, на этих землях никогда не возделывались какие-либо овощные, злаковые или иные культуры, и в лучшем случае они использовались в качестве укрытия для охотников во время дождя.
Долгое время в Тотанесе, численность населения которого составляет всего 380 человек, не придавали особого значения этому памятнику, пока глава местной администрации не добился открытия здесь палеонтологического и археологического музея.
Подобные конгломерации камней на Пиренейском полуострове есть только в Ойарцуне (провинция Гипускоа) и в районе Эворы, что на юге Португалии.
Возраст камней из "испанского Стоунхенджа" датирован периодом от 2500 до 5000 лет до нашей эры, хотя для получения точных данных необходимо извлечь камни из земли и отправить на экспертизу.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.