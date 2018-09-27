На Алтае реализуется первый проект на средства от курортного сбора

БАРНАУЛ, 27 сен — РИА Новости. В Белокурихе расчищают 12 гектаров леса. На это администрация города-курорта федерального значения впервые направила средства, собранные при помощи курортного сбора, сообщает региональное управление по внешним связям, туризму и курортному делу.

"Мы не трогаем основные деревья, которые здесь произрастают — березу, сосну, рябину. Убираем только клен, валежник, поросль. Это наш первый шаг по использованию курортного сбора. На мой взгляд, это было правильное решение, потому что оно помогает улучшить внешний облик Белокурихи", — привела пресс-служба слова первого заместителя главы администрации города по общим вопросам Александра Киунова.

С подрядчиком заключили контракт на 2,3 миллиона рублей. Он уже приступил к работам: порядка 30 человек убирают поросль и валежник, расчищая место для роста деревьев, говорится в сообщении. По данным управления, приводить в порядок лес будут в течение месяца.

Как сообщалось ранее, доходы Белокурихи от курортного сбора, который был введен в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года, за четыре месяца составили 10,6 миллиона рублей. На эти деньги также планируют благоустроить прибрежную зону и въезд в город, а также создать пешеходные зоны и многофункциональную площадку.

До конца 2018 года размер курортного сбора с постояльцев отелей, гостиниц, санаториев, гостевых домов, пансионатов и других мест размещения составляет 30 рублей в сутки с человека.

В правительстве Алтайского края рассчитывают, что эксперимент поможет привлечь инвестиции в туристическую отрасль и сделать Белокуриху более привлекательной для туристов.

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