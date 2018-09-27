В правительстве Псковской области появится отдельная структура по туризму

ПСКОВ, 27 сен – РИА Новости. Отдельная структура по развитию туристической отрасли появится в правительстве Псковской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Михаил Ведерников.
"В первую очередь, мы выделим в отдельную структуру направление туризма. Я думаю, уже в нашем разговоре вы увидели, что этой сферой нужно заниматься отдельно: вместе с развитием транспорта открывается очень много возможностей, и для их корректной реализации необходимы новые подходы в работе", — сказал он.
Ведерников добавил, что с 2019 года в Псковской области начнется реализация второго туристического кластера, "Духовные истоки". Его общая стоимость составит порядка 2,1 миллиарда рублей, и он дополнит первый туркластер "Псковский".
"Проект уже вошел в новую программу Ростуризма, и мы рассчитываем, что первые его объекты могут быть завершены к Ганзейским дням Нового времени, которые регион принимает в следующем году. Мы форсировали начало финансирования на два года (ранее планировалось начать работы в 2021 году), чтобы успеть к Ганзе, но сейчас нам нужно в очень сжатые сроки подготовить необходимую проектно-сметную документацию", — сказал Ведерников.
Также он отметил, что на рост турпотока повлиял напуск поездов "Ласточка" между Петербургом и Псковом.
"Уже сейчас начали активно приезжать туристы. Пока это частники, а не группы, но мы очень рассчитываем на повышение популярности туров выходного дня в Пскове. Ждем, когда "Ласточки" рассмотрят туроператоры, – и тогда можно будет думать о дальнейшем развитии этого направления", — сказал он.
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