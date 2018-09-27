Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Названы самые популярные достопримечательности в мире
(обновлено: 12:34 27.09.2018)
05303

Во Всемирный день туризма редакция Ria.ru предлагает вспомнить места, где был или мечтает побывать каждый путешественник.

На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Собор Святого Петра в Ватикане
Мост Золотые ворота в Сан-Франциско, США
Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 2014 год
Колизей в Риме
Туристы на Великой Китайской стене
Тадж-Махал в городе Агра
Эйфелева башня в Париже
Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге
Храм Лежащего Будды (Ват Пхо) в Бангкоке, Таиланд
Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
Туристы делают селфи перед собором Дуомо в Милане
Здание парламента в Будапеште, Венгрия
Собор Парижской Богоматери
Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби
Самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа в центре Дубая
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСобор Василия Блаженного, Лобное место, Исторический музей и, конечно же, Кремль — все это главная площадь Москвы, Красная. Сюда стремятся все, кто приезжает в российскую столицу.
Первые упоминание о крепости, тогда еще деревянной, в центре города относятся к XII веку. В XVI веке Кремль некоторое время был островом (его обнесли рвом), а в XVII веке на территории существовали висячие сады, где выращивали экзотические фрукты. Кремль, каким мы видим его сейчас, — это уже четвертая по счету крепость. Снаружи стены выложены из кирпича, а внутри – из белого камня стен времен Дмитрия Донского. Именно поэтому Москву называют белокаменной.На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Собор Василия Блаженного, Лобное место, Исторический музей и, конечно же, Кремль — все это главная площадь Москвы, Красная. Сюда стремятся все, кто приезжает в российскую столицу.
Первые упоминание о крепости, тогда еще деревянной, в центре города относятся к XII веку. В XVI веке Кремль некоторое время был островом (его обнесли рвом), а в XVII веке на территории существовали висячие сады, где выращивали экзотические фрукты. Кремль, каким мы видим его сейчас, — это уже четвертая по счету крепость. Снаружи стены выложены из кирпича, а внутри – из белого камня стен времен Дмитрия Донского. Именно поэтому Москву называют белокаменной.
© Depositphotos / TTstudioСобор Святого Петра в Ватикане — главная святыня для католиков и важнейшее строение христианского мира. Здесь находится предполагаемое захоронение апостола Петра, который считается первым папой Римским. Собор поражает величием, а внутреннее убранство представляет собой кладезь шедевров искусства.Собор Святого Петра в Ватикане
© Depositphotos / TTstudio
Собор Святого Петра в Ватикане — главная святыня для католиков и важнейшее строение христианского мира. Здесь находится предполагаемое захоронение апостола Петра, который считается первым папой Римским. Собор поражает величием, а внутреннее убранство представляет собой кладезь шедевров искусства.
© Depositphotos / martinm303Мост Золотые ворота в Сан-Франциско — наверное, самый узнаваемый в мире. Во всяком случае, он самый фотографируемый. Благодаря оригинальной подсветке опоры моста с наступлением темноты словно тают и растворяются в небесах.Мост Золотые ворота в Сан-Франциско, США
© Depositphotos / martinm303
Мост Золотые ворота в Сан-Франциско — наверное, самый узнаваемый в мире. Во всяком случае, он самый фотографируемый. Благодаря оригинальной подсветке опоры моста с наступлением темноты словно тают и растворяются в небесах.
© AFP 2018 / Yasuyoshi ChibaНа горе Корковадо над Рио-де-Жанейро, на высоте более 700 метров над океаном, находится признанный символ Бразилии и христианской веры — знаменитая статуя Христа Искупителя. Это одно из самых масштабных изваяний Иисуса на свете.Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 2014 год
© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba
На горе Корковадо над Рио-де-Жанейро, на высоте более 700 метров над океаном, находится признанный символ Бразилии и христианской веры — знаменитая статуя Христа Искупителя. Это одно из самых масштабных изваяний Иисуса на свете.
© Depositphotos / Fazon1Колизей – самый большой амфитеатр и самая посещаемая достопримечательность Рима. В отличие от других античных амфитеатров, которые строили, высекая нужную форму из склона холма, Колизей возвели из камня. Он был создан для гладиаторских боев и долгое время оставался развлекательным центром. Древние римляне проводили здесь треть жизни. Колизей устроен так, что тысячи зрителей заполняли его за 15 минут, помогали более 60 входов и замысловатая система лестниц и коридоров. Итальянские власти намереваются восстановить сооружение и сделать его таким, каким оно было в XIX веке.Колизей в Риме
© Depositphotos / Fazon1
Колизей – самый большой амфитеатр и самая посещаемая достопримечательность Рима. В отличие от других античных амфитеатров, которые строили, высекая нужную форму из склона холма, Колизей возвели из камня. Он был создан для гладиаторских боев и долгое время оставался развлекательным центром. Древние римляне проводили здесь треть жизни. Колизей устроен так, что тысячи зрителей заполняли его за 15 минут, помогали более 60 входов и замысловатая система лестниц и коридоров. Итальянские власти намереваются восстановить сооружение и сделать его таким, каким оно было в XIX веке.
© AFP 2018 / STRХотя представление, что Великая китайская стена — единственное рукотворное сооружение на Земле, которое видно из космоса, оказалось лишь мифом, этот памятник мировой культуры хранит немало загадок и его стоит увидеть своими глазами. Время, природа и действия человека разрушают стену и всего через какие-то 25 лет тысячи ее километров могут превратиться в руины.Туристы на Великой Китайской стене
© AFP 2018 / STR
Хотя представление, что Великая китайская стена — единственное рукотворное сооружение на Земле, которое видно из космоса, оказалось лишь мифом, этот памятник мировой культуры хранит немало загадок и его стоит увидеть своими глазами. Время, природа и действия человека разрушают стену и всего через какие-то 25 лет тысячи ее километров могут превратиться в руины.
CC0 / Pixabay/Glavo / "Визитная карточка" Индии Тадж-Махал возвели в Агре в XVII веке в память о любимой жене императора Шаха Джахана, умершей при родах. Стены мавзолея выложены из полупрозрачного мрамора. Днем здание выглядит белоснежным, ночью, при свете луны – серебристым, а на рассвете кажется нежно-розовым.Тадж-Махал в городе Агра
CC0 / Pixabay/Glavo /
"Визитная карточка" Индии Тадж-Махал возвели в Агре в XVII веке в память о любимой жене императора Шаха Джахана, умершей при родах. Стены мавзолея выложены из полупрозрачного мрамора. Днем здание выглядит белоснежным, ночью, при свете луны – серебристым, а на рассвете кажется нежно-розовым.
© Depositphotos / AndreyKrПариж – самое популярное туристическое направление в мире. А расположенная на Марсовом поле Эйфелева башня, пожалуй, самая популярная достопримечательность. Каждый год на башню поднимаются около шести миллионов туристов. Между тем большинство французов здесь не бывали, башню посещали лишь 39% опрошенных.Эйфелева башня в Париже
© Depositphotos / AndreyKr
Париж – самое популярное туристическое направление в мире. А расположенная на Марсовом поле Эйфелева башня, пожалуй, самая популярная достопримечательность. Каждый год на башню поднимаются около шести миллионов туристов. Между тем большинство французов здесь не бывали, башню посещали лишь 39% опрошенных.
© Depositphotos / ursula1964Ведущие эксперты по путешествиям и туристы, опрошенные британским издательством Mills & Boon, назвали Санкт-Петербург одним из самых романтичных городов мира. Сюда едут во время белых ночей, чтобы посмотреть, как разводят мосты, прогуляться по старинным улицам, проехать на катере по каналам. И, конечно, сходить в Эрмитаж — один из самых больших музеев мира.Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге
© Depositphotos / ursula1964
Ведущие эксперты по путешествиям и туристы, опрошенные британским издательством Mills & Boon, назвали Санкт-Петербург одним из самых романтичных городов мира. Сюда едут во время белых ночей, чтобы посмотреть, как разводят мосты, прогуляться по старинным улицам, проехать на катере по каналам. И, конечно, сходить в Эрмитаж — один из самых больших музеев мира.
© Depositphotos / cowardlionХрам Лежащего Будды (Ват Пхо) в Бангкоке построен в XII веке как дом для позолоченной статуи Будды, который пытается достичь просветления.Храм Лежащего Будды (Ват Пхо) в Бангкоке, Таиланд
© Depositphotos / cowardlion
Храм Лежащего Будды (Ват Пхо) в Бангкоке построен в XII веке как дом для позолоченной статуи Будды, который пытается достичь просветления.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПарфенон, посвященный богине-покровительнице греческой столицы Афине, был построен более двух с половиной тысяч лет и стал кульминацией развития дорического ордера. Сооружение дает представление о том, что такое классическая архитектура. Секрет Парфенона – в идеальных пропорциях. Когда исследователи попытались выяснить, как древним мастерам удалось достигнуть абсолютной гармонии, и обмерили здание, оказалось, что здесь вообще нет прямых линий и углов в 90 градусов, все колонны разной толщины и отстоят друг од друга на неодинаковое расстояние.Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Парфенон, посвященный богине-покровительнице греческой столицы Афине, был построен более двух с половиной тысяч лет и стал кульминацией развития дорического ордера. Сооружение дает представление о том, что такое классическая архитектура. Секрет Парфенона – в идеальных пропорциях. Когда исследователи попытались выяснить, как древним мастерам удалось достигнуть абсолютной гармонии, и обмерили здание, оказалось, что здесь вообще нет прямых линий и углов в 90 градусов, все колонны разной толщины и отстоят друг од друга на неодинаковое расстояние.
© AFP 2018 / Miguel MedinaМиланский собор, или Дуомо, как его еще называют, строился почти шесть веков. Возводить это грандиозное сооружение начали в 1386 году, некоторые детали завершили лишь в 1960-х. Это единственный готический собор в Европе, созданный из мрамора. Здание украшают 135 шпилей, а внутри установлено более трех тысяч статуй. В соборе можно увидеть золотую скульптуру покровительницы города Мадонны. А главная святыня, которая хранится в Дуомо, — гвоздь, которым был распят Христос.Туристы делают селфи перед собором Дуомо в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Миланский собор, или Дуомо, как его еще называют, строился почти шесть веков. Возводить это грандиозное сооружение начали в 1386 году, некоторые детали завершили лишь в 1960-х. Это единственный готический собор в Европе, созданный из мрамора. Здание украшают 135 шпилей, а внутри установлено более трех тысяч статуй. В соборе можно увидеть золотую скульптуру покровительницы города Мадонны. А главная святыня, которая хранится в Дуомо, — гвоздь, которым был распят Христос.
© Depositphotos / ZoooomНа многочисленных сувенирах, привезенных из Будапешта, можно увидеть изображение величественного дворца, расположенного на берегу реки. Это парламент Венгрии — одна из крупнейших правительственных резиденций в Европе и, пожалуй, самая посещаемая достопримечательность венгерской столицы. Без похода сюда не обходится практически ни одна экскурсия. Хотите сфотографироваться в парламенте, вам сюда.Здание парламента в Будапеште, Венгрия
© Depositphotos / Zoooom
На многочисленных сувенирах, привезенных из Будапешта, можно увидеть изображение величественного дворца, расположенного на берегу реки. Это парламент Венгрии — одна из крупнейших правительственных резиденций в Европе и, пожалуй, самая посещаемая достопримечательность венгерской столицы. Без похода сюда не обходится практически ни одна экскурсия. Хотите сфотографироваться в парламенте, вам сюда.
© AFP 2018 / Ludovic Marin В Соборе Парижской Богоматери наверняка мечтает побывать каждый, кто читал роман Виктора Гюго. Легендарный Нотр-Дам строили почти два века - с 1163 до 1330 года. Здесь хранится одна из главных христианских реликвий — терновый венец Иисуса Христа. В средние века храм был своеобразной Библией для тех, кто не умел читать: история христианства расписана в украшающих его скульптурах. А с химерами и гаргульями на крыше связаны легенды о тайном смысле символики здания.Собор Парижской Богоматери
© AFP 2018 / Ludovic Marin
В Соборе Парижской Богоматери наверняка мечтает побывать каждый, кто читал роман Виктора Гюго. Легендарный Нотр-Дам строили почти два века - с 1163 до 1330 года. Здесь хранится одна из главных христианских реликвий — терновый венец Иисуса Христа. В средние века храм был своеобразной Библией для тех, кто не умел читать: история христианства расписана в украшающих его скульптурах. А с химерами и гаргульями на крыше связаны легенды о тайном смысле символики здания.
© AP Photo / Jon GambrellМножество туристов приезжает каждый год в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, чтобы увидеть уникальную белую мечеть шейха Зайда . Это поистине грандиозное сооружение, оно занимает территорию, равную пяти футбольным полям. При строительстве использовали самые дорогие материалы. Вокруг мечети созданы озера и каналы, а внутреннее убранство отличается небывалой роскошью.Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби
© AP Photo / Jon Gambrell
Множество туристов приезжает каждый год в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, чтобы увидеть уникальную белую мечеть шейха Зайда . Это поистине грандиозное сооружение, оно занимает территорию, равную пяти футбольным полям. При строительстве использовали самые дорогие материалы. Вокруг мечети созданы озера и каналы, а внутреннее убранство отличается небывалой роскошью.
© AFP 2018 / Giuseppe CacaceНебоскреб Бурдж-Халифа в центре Дубая — самое высокое из когда-либо построенных людьми сооружений, оно возвышается над землей на 828 метров. Это своеобразный город в городе: внутри 164-этажного здания расположены не только жилые квартиры, но и отели, торговые центры, рестораны, тренажерные залы и офисы.Самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа в центре Дубая
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace
Небоскреб Бурдж-Халифа в центре Дубая — самое высокое из когда-либо построенных людьми сооружений, оно возвышается над землей на 828 метров. Это своеобразный город в городе: внутри 164-этажного здания расположены не только жилые квартиры, но и отели, торговые центры, рестораны, тренажерные залы и офисы.
Туристы делают селфи перед собором Дуомо в МиланеМечта туриста. Самые популярные достопримечательности в мире12:2027.09.2018
Церемония закрытия международного фестиваля Круг cвета на Гребном канале в МосквеЗакрытие международного фестиваля "Круг света"10:0226.09.2018
Работа участника конкурса Environmental Photographer of the Year 2018. Фотограф Fardin OyanВ раю затерянных сердец: победители конкурса экологической фотографии17:1025.09.2018
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света в МосквеКарнавал огней в ночном небе на фестивале "Круг света"12:5525.09.2018
Показ коллекции Etro в рамках Недели моды в МиланеЯркие и противоречивые образы на Неделе моды в Милане18:0024.09.2018
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в МюнхенеПиво и песни на фестивале Октоберфест14:3024.09.2018
Прихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа СпасителяПоклонение верующих мощам святителя Спиридона Тримифунтского13:0724.09.2018
Вечерняя подсветка на улицах МосквыБез фильтров: лучшие места для селфи в Москве11:4524.09.2018
Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в МосквеОткрытие фестиваля "Круг света"11:2322.09.2018
Tokyo Game Show в ЯпонииЗайки и зомби на Tokyo Game Show10:3022.09.2018
Все фотоленты
Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена