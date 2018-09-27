Собор Василия Блаженного, Лобное место, Исторический музей и, конечно же, Кремль — все это главная площадь Москвы, Красная. Сюда стремятся все, кто приезжает в российскую столицу.

Первые упоминание о крепости, тогда еще деревянной, в центре города относятся к XII веку. В XVI веке Кремль некоторое время был островом (его обнесли рвом), а в XVII веке на территории существовали висячие сады, где выращивали экзотические фрукты. Кремль, каким мы видим его сейчас, — это уже четвертая по счету крепость. Снаружи стены выложены из кирпича, а внутри – из белого камня стен времен Дмитрия Донского. Именно поэтому Москву называют белокаменной.