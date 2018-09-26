Росавиация предупреждает о проблемах при вылетах в Китай

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ сообщает об имеющихся у российских авиаперевозчиков проблемах с получением слотов в аэропортах КНР и длительных сроках прохождения аккредитации для начала выполнения полетов в Китай, пишет Ростуризм.

Ведомство призывает туроператоров, реализующих туры в Китай, не продавать билеты на регулярные и чартерные рейсы без наличия у авиаперевозчиков, с которыми они имеют договорные отношения, всех необходимых разрешительных документов от авиационных властей КНР и подтверждения слотов в аэропортах назначения.

Это поможет избежать нештатных ситуаций, связанных с отменой или переносом даты начала полетов.