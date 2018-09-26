МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россияне не пострадали в результате проливных дождей в Тунисе, сообщило посольство РФ в стране.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей в субботу уровень воды в некоторых районах поднялся до 1,7 метра, — это привело к разрушению мостов и дорог. По данным Национального института метеорологии Туниса, количество выпавших осадков достигло 200 миллиметров в городе Набуль и почти 225 миллиметров в городе Бени Халед. Проливные дожди оказались самыми мощными за всю историю наблюдения института с 1995 года.

"В результате сильных проливных дождей в туристических регионах Средиземноморского побережья Туниса отмечаются затопления в районах городов Набель, Хаммамет и Сус. Пострадал аэропорт Энфида (частично провалилась стеклянная кровля второго этажа). По этой причине все авиарейсы перенаправлены в аэропорт города Монастир. Ряд отелей в туристических зонах, где проживают, в том числе и граждане Российской Федерации, подтоплены. На текущий момент пострадавших и жертв среди россиян не имеется", — говорится в Twitter аккаунте посольства.

В сообщении дипмиссии также отмечается, что посольство проводит работу по оказанию помощи в переселении обратившихся к ним россиян на другие туристические объекты в координации с туроператорами и местными властями.