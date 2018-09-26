Застрявшие в Тунисе российские туристы вылетели на родину

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пассажиры рейса, который не смог по техническим причинам вылететь 25 сентября по маршруту Джерба (Тунисская Республика) – Шереметьево (Москва, Российская Федерация), вылетели в Россию двумя бортами утром в среду, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
"25 сентября 2018 года рейс по маршруту Джерба (Тунисская Республика) – Шереметьево (Москва, Российская Федерация), вылет которого планировался на 17:30 по местному времени, был задержан по причине технической неисправности воздушного судна. Для вывоза пассажиров – российских туристов – туроператором были оперативно направлены два резервных борта", — рассказали в ведомстве.
По данным Ростуризма, первый борт вылетел в Москву 26 октября в 4:00 по местному времени и прибыл в аэропорт Жуковский в 11:00. Второй вылетел в 7:00 по местному времени. Плановое время прибытия в аэропорт Шереметьево – 13:50 мск.
"По информации туроператора, в отношении пассажиров были соблюдены все правила, установленные на случай задержки рейса, в том числе в части обеспечения питьевой водой и питанием. Туристам было предложено размещение в отеле на время ожидания резервных бортов, однако не все согласились покинуть аэропорт", — заверили в ведомстве.
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