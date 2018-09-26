Летний турпоток в Алтайском крае вырос на 10,6%

БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. За три летних месяца 2018 года Алтайский край посетили 1,064 миллиона человек. Это на 10,6% больше, чем в июне-августе предыдущего года, следует из отчета управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.
Наиболее популярными среди туристов были город-курорт федерального значения Белокуриха, столица региона Барнаул, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", соленые озера Степного Алтая, озера Ая и Большое Яровое, а также Горная Колывань, следует из документа.
По данным управления, в июле и августе гостиницы и другие места размещения в основных туристских районах Алтайского края в будние дни заполнялись на 70%, в выходные — до 90-100%.
К летнему сезону 2018 года в регионе модернизировали некоторые туробъекты, а также ввели в эксплуатацию новые. В частности, на территории игорной зоны "Сибирская монета" построили концертно-развлекательный комплекс на 300 посадочных мест. В туристических зонах Белокурихи, субкластера "Белокуриха-2" и Барнаула открыли новые рестораны, а в районах — турбазы, развлекательные комплексы и "зеленые дома".
Одна из причин роста турпотока — развитие событийного туризма, рассказали РИА Новости в правительстве Алтайского края. Больше всего гостей региона привлекли "Шукшинские дни на Алтае", международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста"; музыкальные фестивали Because of the Beatles и Altai Palace Fest, гастрономические фестивали и спортивные состязания. Большинство из них прошли при поддержке правительства региона.
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