Москва в 2018 году приняла рекордное число туристов из Франции

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российскую столицу с начала 2018 года уже посетили 203 тысячи французов, что стало рекордным показателем для Москвы, сообщает пресс-служба департамента спорта и туризма города Москвы.
Выступая на международной выставке IFTM Top Resa 2018 в Париже, начальник отдела координации туристской деятельности управления туризма департамента спорта и туризма города Москвы Инесса Григ рассказала, что по итогам 2017 года столицу России посетили более 130 тысяч французских граждан, из которых 40% приехали в качестве туристов, 40% совершили деловые поездки и оставшиеся 20% прибыли с частным визитом.
"При этом за первое полугодие 2018 столица России уже приняла 203 тысячи французов. Франция входит в пятерку стран с самым большим туристическим потоком в Москву", — прокомментировала ситуацию Григ, уточнив, что показатель стал рекордным.
По ее словам, рост турпотока в Москву наблюдается ежегодно. "Туристический поток из Франции в 2017 году вырос на 33% по сравнению с 2016 годом. Всего в 2017 году в Москву было совершено 21,6 миллиона туристских прибытий", — пояснила Григ. Она отметила, что помимо Франции в пятерку стран, граждане которых активно посещают нашу столицу, входят Китай, Германия, Нидерланды и США.
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