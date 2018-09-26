В Австралии открыли охоту на акул, напавших на женщину и ребенка

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Австралии рыбаки убили четырех крупных акул после того, как женщина и 12-летняя девочка были атакованы морскими хищниками в районе популярного у туристов Большого Барьерного рифа, сообщает Phys.org.

Нападение акул произошло на прошлой неделе на архипелаге Уитсанди. Пострадавшие до сих пор находятся в больнице.

Рыбакам удалось поймать четырех тигровых акул: одну 3,7 метра в длину и двух других размерами от двух до трех метров, сообщил представитель рыболовства Квинсленда. "Хотя акулы такого размера потенциально очень опасны для человека, неясно, эти ли акулы атаковали двух пловцов", — сказал он. Четвертая пойманная акула "подверглась гуманной эвтаназии и будет вывезена в море для утилизации".

Из-за большого количества акул людей призывают пока не плавать в этих местах.

Многие защитники природы и морские ученые возражают против убийства акул. Новый Южный Уэльс, самый густонаселенный штат страны, опробовал нелетальные меры, такие как воздушные дроны для отслеживания движений акул и специальные устройства, которые предупреждают о присутствии морских хищников.