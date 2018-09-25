Вход в музей "Херсонес Таврический" в Крыму станет платным

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. С 1 октября вход на территорию Херсонесского музея для гостей города станет платным, сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Цена входного билета составит 100 рублей. Для жителей Севастополя вход на территорию музея-заповедника останется бесплатным.

Кроме того, право на бесплатное посещение территории музея будет предоставлено льготным категориям граждан.

В последнюю среду каждого месяца право на бесплатный самостоятельный осмотр памятников городища, находящихся на территории музея-заповедника, и посещение экспозиции получат дети, а также учащиеся вузов и колледжей.

Пенсионеры смогут посещать музей бесплатно в период с октября по март включительно в последнее воскресенье каждого месяца.