Гигантского сома поймали в Сочи

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Сочи местный житель в пруду поймал огромного сома весом более 32 килограмм, сообщает портал "Вести Сочи".

Гигантскую рыбу выловили в одном из водоемов форелевого хозяйства.

Как отмечают специалисты, такого веса сомы достигают к 10 годам. По словам рыбаков, это самый крупный улов за последние полтора года. В 2016 году удалось выловить почти такого же гиганта в этих же прудах.