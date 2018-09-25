В Италии американская туристка ранила прохожего дроном

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Милане дрон попал прямо в лицо прохожему, пересекавшему площадь Дуомо, сообщает "Италия по-русски".
Местная полиция арестовала 31-летнюю американскую туристку, ответственную за нанесение травмы мужчине. Она управляла беспилотным летательным аппаратом, который кружил вокруг собора на опасно низкой высоте. Во время посадки американка невольно нанесла травму пересекавшему площадь прохожему.
Полицейские оказали первую помощь пострадавшему, который затем был доставлен в отделение неотложной помощи местной больницы. Туристку арестовали за причинение травм и нарушение нормативного кодекса, изданного Государственным управлением гражданской авиации. Дрон был конфискован.
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