МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спасатели Новороссийска разыскивают женщину, которая исчезла в море в районе Западного мола, сообщает кубанский интернет-портал "ВК Пресс" со ссылкой на информацию от местного управления по ГО и ЧС.



Около 19:40 часов 21 сентября на берегу моря в Цемесской бухте были обнаружены женские вещи. Установлено, что они принадлежат 39-летней женщине, которая приехала в Новороссийск на отдых из Набережных Челнов.



Сотрудники полиции и спасатели МЧС осмотрели берег, но результатов это не принесло. Поиски пропавшей туристки продолжаются.