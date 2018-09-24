В польских Татрах туристам предлагают отдыхать, собирая мусор

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Лесничество Татранского национального парка в Польше предлагает туристам совместить отдых с уборкой мусора, сообщает "ЕвроПульс".

На всех входах в парк посетители могут взять биоразлагаемый пластиковый пакет, чтобы собирать в него бутылки, обертки и другой мусор, который попадется им по пути.

Акция продлится до конца октября, а если желающих очистить парк от мусора будет много, ее продлят и на следующий год.

Горы Татры на границе Польши и Словакии пользуются популярностью у туристов. Здесь находятся два национальных парка, объединенные в одну охраняемую территорию.



