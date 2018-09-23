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На бегу и всухомятку. Какие бургеры и бутерброды предложат в разных странах
18:0023.09.2018
(обновлено:18:10 23.09.2018)
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Бургер с грибами
© Flickr / mosespreciado

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Осматривая достопримечательности, не всегда есть время основательно пообедать в кафе или ресторане, слишком много всего хочется успеть. Единственный выход – поесть на ходу, то есть воспользоваться услугами фаст-фуда. О том, какие бургеры и бутерброды можно встретить в разных странах, — в материале РИА Новости.

Бургеры и не совсем

CC0 / Pixabay/ Free-Photos / Бургеры
CC0 / Pixabay/ Free-Photos /
Бургеры

Классика фаст-фуда: хлеб, мясо, овощи, соус и ингредиенты по вкусу. Но даже в сетевых ресторанах почти всегда есть местный колорит.

Например, в Индии в сетевых кафе предлагают бургер с овощной (и довольно вкусной!) котлетой. В Китае помимо бургеров со свининой или говядиной можно найти "Донки бургер" с добавление мяса осла. Правда, и выглядит он зачастую не как бургер.

В Сербии в булку или лепешку положат плескавицу (котлету из рубленного мяса, начиненную сыром или грибами с луком) или чевапчичи (жареные колбаски из фарша с луком и специями).

Хот-доги и не только

© Flickr / dinnercraftХот-дог
© Flickr / dinnercraft
Хот-дог

Датские, французские булочки с сосиской внутри не редкость и на российских улицах. Стоит обратить внимание на венгерское блюдо – Kolbice – это практически полноценный обед в одной руке.

Свежеиспеченный конус хлеба, колбаски, капуста, лук.

Ну и Германия. Currywurst – зачем класть колбаску или сосиску в хлеб, когда можно обжарить ее (иногда – во фритюре), добавить соус на основе карри и томатной пасты.

При желании можно есть с булочкой и картофелем-фри.

Сендвичи и запеканка

© Flickr / Christian CableСендвич
© Flickr / Christian Cable
Сендвич

Привычное блюдо, но иногда оно может называться Бан Ми, как, например, во Вьетнаме. Вкуснейший багет со свининой, курицей или даже креветками и овощами.

Маринованные морковь с дайконом обязательны и (осторожно!) халапенью тоже. А в Польше можно встретить Zapiekanka, но это не традиционная российская, а багет с мясом, грибами, сыром. Горячий, только что из духовки.

Бутерброды, можно без хлеба

© Фото : из личного архива Ники Ганич Гастрономический символ Эстонии - таллинский бутерброды с пряной балтийской килькой
© Фото : из личного архива Ники Ганич
Гастрономический символ Эстонии - таллинский бутерброды с пряной балтийской килькой

Обязательно попробовать их нужно в Дании. Смёрребрёд называют визитной карточкой датской кухни. Ржаной хлеб, а сверху – мариновнная селедка, лосось, ростбиф, сыры, салаты, паштеты. Главное – все должно быть вкусно, красиво и многослойно.

Также нужно есть бутерброды с селедкой (или просто селедку) в Нидерландах, Швеции. А в Эстонии стоит попробовать салаку и кильку, которая подается на ржаном хлебе со специями. В Канаде предпочитают положить на хлеб острое копченое мясо, горчицу и маринованные огурцы.

Шаурма, а точнее донер-кебаб и гирос

© Fotolia / sarymsakov.comКебаб
© Fotolia / sarymsakov.com
Кебаб

Стоит забыть о привычной шаурме, которую продают в России. Например, в Турции донер-кебаб, конечно, похож на нее, но в питу или лаваш добавляют запеченное на вертикальном гриле и мелко порезанное мясо, овощи, специи. Соус – кефирный, чесночный или томатный.

В Греции, Черногории, Сербии самый популярный уличный фастфуд – это гирос, греческий вариант кебаба. Правда, в гирос добавляют не только куриное мясо, баранину и телятину, но и свинину. Мелко порезанное обжаренное мясо смешивают с овощами – помидорами, огурцами, луком, чесноком и подают в пите. Гирос заправляют не майонезом, а соусом на основе йогурта, что делает блюдо менее калорийным. Но при этом могут добавить и картофель фри.

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