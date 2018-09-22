В Таиланде ядовитая медуза ужалила российскую туристку

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ядовитая огненная медуза ужалила в ногу российскую туристку на тайском пляже Патонг, сообщает The Thaiger.

Как сообщают местные СМИ, россиянка задела медузу во время купания, после чего сразу же обратилась к спасателям, которые оказали ей необходимую первую помощь. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Контакт человека с огненной медузой вызывает сильный ожог и аллергическую реакцию. Чтобы уменьшить боль, нужно полить место ожога морской водой или уксусом. Нельзя поливать такой ожог пресной водой и расчесывать. Если у пострадавшего появилась аллергическая реакция, то нужно немедленно вызвать врача.

Диаметр тела огненной медузы – это студенистый колокол, на котором располагается ротовое отверстие — достигает 60 см. Они могут быть ярко-голубого, коричневого, желтого цветов.

Медузы обитают в глубокой воде и предпочитают умеренные температуры. Но сейчас, с наступлением низкого сезона, они часто поднимаются близко к берегу, особенно утром. Днем, когда вода прогревается, они снова уходят на глубину. Поэтому в дневное и вечернее время купание не представляет опасности.

Обычные огненные медузы живут в глубокой воде. Они любят теплые температуры, но избегают жару и холод. Встретить их у берега можно в низкий сезон, особенно часто – в утренние часы, когда вода теплее. Во второй половине дня они возвращаются на глубину, поскольку вода в прибрежной зоне становится слишком прогретой для них.