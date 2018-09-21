Россия вошла в десятку самых популярных стран у туристов из Китая

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия заняла седьмое место по популярности у китайских туристов, сообщает АТОР.

В этом году жители Поднебесной совершили более 71 миллиона поездок, что на 15% превысило показатели 2017 года.

По данным совместного отчета Академии туризма КНР и китайского онлайн-агрегатора Ctrip, рост выездного туризма обусловлен увеличением доходов населения, ростом объемов перевозки, упрощением визового режима и развитием технологий.

Таиланд, Япония, Вьетнам, Южная Корея, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Россия, США и Камбоджа – вот страны, куда китайские туристы отправлялись чаще всего.

Согласно отчету, Россия благодаря ЧМ-2018 стала седьмым по объему выездным направлением Китая, сравнявшись с Малайзией. Напомним, что по данным погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии 2018 года граждане КНР совершили в РФ свыше 828 тысяч поездок (+19% по сравнению с тем же периодом 2017 года).

В январе-июне средние расходы китайского туриста на заграничное путешествие оставили 5200 юаней (759 долларов). Женщины отправляются отдыхать чаще – их 53%.

Любопытен расклад по возрастным категориям: самыми активными стали туристы, родившееся в 1980-е годы (31%). Как подчеркивается в докладе, пока именно эта аудитория является основой выездного туризма. На втором месте с показателем 18% —путешественники, родившиеся в 1990-х годах. Доля туристов, возраст которых приближается к 50-ти годам, составляет 15%.