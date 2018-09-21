Израиль рассчитывает принять 20 тысяч туристов во время "Евровидения"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Тель-Авив рассчитывает принять около 20 тысяч туристов в период проведения песенного конкурса "Евровидение 2019", который будет проходить в Израиле 14, 16 и 18 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства туризма Израиля.

"В этом году Израиль выиграл Евровидение впервые за последние 20 лет. Нетта Барзилай заняла первое место с песней "Toy". В целом, это четвертая победа в конкурсе за историю государства Израиль. В 2019 году страна в третий раз проведет "Евровидение", но впервые оно пройдет в Тель-Авиве. Во время конкурса город ожидает принять около 20 тысяч туристов", — рассказали в пресс-службе.

Там же пояснили, что муниципалитет Тель-Авива – Яффо планирует провести ряд мероприятий, приуроченных к международному песенному конкурсу. Ожидается, что их посетят более 1,5 тысячи представителей медиа, а также десятки тысяч гостей.

"Церемония открытия и Red Carpet Event пройдет в Тель-Авивском музее искусств, одном из ведущих художественных и культурных учреждений Израиля. Официальная церемония передачи "ключей" конкурса "Евровидения" и жеребьевка полуфиналов состоится в исторической ратуше, расположенной на площади Бялик, а самая большая в мире деревня "Евровидения" будет расположена на набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора, с видом на Средиземное море", — раскрыли подробности мероприятия в министерстве.

За последние несколько лет Тель-Авив инвестировал значительные ресурсы в развитие городских объектов и инфраструктуры, в том числе для того, чтобы стать основным направлением для проведения крупных международных конференций и мероприятий.

В рамках программы развития инфраструктуры в Тель-Авиве был построен новый выставочный центр Expo Tel Aviv, где пройдут финалы и полуфиналы "Евровидения".