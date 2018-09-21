Калужская область намерена удвоить турпоток в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Калужская область предполагает удвоить туристический поток в регион в ближайшие 10 лет и довести его до 5 миллионов туристов в год, сообщил журналистам губернатор области Анатолий Артамонов.

"В развитую отрасль региональной экономики превратился туризм. В прошлом году туристический поток в регион составил почти 2,5 миллиона человек. С 2010 года у нас турпоток увеличился в 2,6 раз и предполагаем в ближайшие 10 лет его удвоить",- сказал Артамонов в ходе презентации экономического и инвестиционного потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

По словам губернатора, с целью повысить притягательность Калужской области для туристов, власти будут создавать здесь современную, удобную и доступную инфраструктуру гостеприимства, готовить новые турмаршруты.

В свою очередь президент, Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин добавил, что к Калужской области есть интерес и со стороны иностранных туристов,что в очередной раз подчеркивает высокий уровень профессионализма всей команды губернатора региона.