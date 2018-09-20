Виза в Оман подешевеет в четыре раза

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Султанат Оман предложил 10-дневные визы для туристов стоимостью всего пять оманских риалов (13 долларов), сообщает издание "Русские Эмираты".

Цель введения таких виз — поддержка программы экономической диверсификации и повышения доходов от отрасли гостеприимства.

Соответствующий декрет был выпущен Королевской полицией Омана. Ранее туристы платили за визу 20 риалов, вне зависимости от того, находились они на территории государства 5 или 30 дней. Оман выдает туристические визы трех категорий: на 10, 30 и 365 дней.

Туркомпании восприняли инициативу с энтузиазмом. Нововведения поддержат туристический спрос, особенно в прохладный сезон Хариф в районе Дофар, на юге страны.

Российским путешественникам нововведение тоже может быть интересно. Дело в том, что авиакомпания Oman Air 30 октября открывает прямой ежедневный рейс из Маската в Москву, а один из крупных туроператоров планирует запустить чартеры в эту страну.