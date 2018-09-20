Севастополь возглавил рейтинг городов для патриотического туризма

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Составлен рейтинг городов-героев и городов воинской славы, в которые хотят отправиться россияне, сообщает Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья провел опрос туристов в социальных сетях.

Города-герои Севастополь и Санкт-Петербург оказались самыми востребованными для военно-патриотического туризма.

По результатам опроса, Севастополь набрал 35% голосов туристов, Санкт-Петербург — 30% голосов и город воинской славы Владивосток — 11%.

В первой пятерке военно-патриотического туризма — город-герой Новороссийск и город воинской славы Феодосия, набравшие по 8% голосов туристов.

В рейтинг также вошли город-герой Мурманск (4%), города воинской славы Псков и Выборг. Они набрали по 2% голосов.