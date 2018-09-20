Турпоток на курорты Кавминвод вырос почти на 10%

ПЯТИГОРСК, 20 сен — РИА Новости. Туристический поток на курорты Кавказских Минеральных вод вырос на 9,3% с начала года, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

"Туристский поток в Ставропольский край в 2018 году сохраняет динамику роста. За январь-август курорты Кавминвод посетили 710 тысяч человек, аналогичный показатель 2017 года превышен на 9,3%", — говорится в сообщении.

По данным властей, продолжается развитие новых направлений туризма в крае: событийный, этнографический, детский, промышленный.

Кроме этого, на 1 сентября 2018 года было собрано 85 миллионов рублей в рамках эксперимента по взиманию курортного сбора, что на 1,5 миллиона больше плановых показателей.