Названы пять самых популярных пляжных направлений этого лета

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Краснодарский край, Крым, Турция, Абхазия и Италия стали самыми популярными направлениями у российских туристов для летнего отдыха в 2018 году, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг курортных направлений представлен по результатам анализа данных туристической посещаемости стран и регионов летом 2018 года.

В Краснодарском крае летом 2018 года отдохнули 10,4 миллиона российских туристов, что на 5% больше, чем летом 2017 года. Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск оказались самыми популярными курортами этого региона.

В Крым приехали 4,5 миллиона отдыхающих. Это на 30% больше, чем летом прошлого года. В число наиболее востребованных курортов вошли Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.

По данным агентства, на курортах Краснодарского края и Крыма люди проводили в среднем по 10 дней.

Турцию этим летом посетили 3,5 миллиона россиян, что на 40% больше, чем летом 2017 года. Большинство из них отдыхало в Анталье.

Абхазию, как и летом 2017 года, посетили 0,8 миллиона российских туристов. В основном они выбирали Гагру и Сухум.

В Италию съездили полмиллиона россиян. Это на 20% больше, чем годом ранее.