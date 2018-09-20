Французов чаще всего раздражают туристы из США, Великобритании и Германии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стремление говорить громче, медленнее и с французским акцентом — самые неприятные привычки туристов, считают французы. Об этом сообщает Travel Agent Central.
Исследования показали, что четверть жителей Франции называют туристов невежественными из-за языкового барьера. Вместо того, чтобы выучить несколько слов или фраз по-французски, иностранцы стараются говорить громче, медленнее, с фальшивым акцентом или с чрезмерной жестикуляцией.
Исследовательская команда опросила 2 397 французов в возрасте от 18 лет, живущих в непосредственной близости от главных туристических достопримечательностей.
Всем респондентам задавали вопрос: "Какими вам кажутся туристы, с которыми вы сталкиваетесь в своем районе?". Почти половина (47%) ответили, что "хорошими и дружелюбными". Еще 23% отметили, что гости страны не знакомы с местной культурой.
Также местным жителям было предложено указать, какие туристические черты они считают раздражающими, грубыми или неуважительными. В первую пятерку вошли привычки туристов говорить громче (67%) или медленнее (55%) на своем родном языке, не утруждать себя изучением нескольких основных слов и фраз на местном языке (54%), добавлять фальшивый французский акцент (41%) и слишком активно жестикулировать (29%).
Даже нахождение в очень нетрезвом виде оказалось значительно менее неприятным. Пьянство отметили лишь 7% респондентов.
Как показал опрос, чаще всего французов раздражают американцы (13%), англичане (10%) и немцы (7%).
Кроме того, респондентов спросили: "Вы пытаетесь выучить несколько слов или фраз на других языках, когда отдыхаете за границей?". На что 65% опрошенных ответили утвердительно. Чаще всего они учили фразы на английском (32%), испанском (10%) и немецком (9%) языках.
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