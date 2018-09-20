Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Погоня за мечтой. Опытные байкеры рассказали о путешествиях на мотоциклах
08:0020.09.2018
(обновлено:08:21 20.09.2018)
01270
Участники открытия мотосезона в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Ветер в лицо, сотни размазанных мух на шлеме, свобода, слияние с дорогой и грязный душ от проезжающих мимо фур — поездки на мотоциклах могут быть увлекательными и комфортными, а могут обернуться настоящим испытанием на выносливость с риском для жизни. Мотоциклисты проезжают 200 тысяч километров вокруг света, 11 тысяч — от Североморска до Владивостока зимой, посещают более 40 стран, у них "два экватора" на спидометре. Об особенностях путешествий на байках — в материале РИА Новости.

Пылающая бомба

© Людмила ЗайцеваМотоцикл столкнулся с внедорожником на западе Москвы
© Людмила Зайцева
Мотоцикл столкнулся с внедорожником на западе Москвы

Когда выезжаете на дорогу — думайте, что все хотят вас убить, предупреждают инструкторы в мотошколах. И далеко не всегда это преувеличение.

Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / David Longstreath
Пьяный водитель в Таиланде со злости протаранил мотоцикл, погиб подросток

"Авто сдавал задом, наехал на мот", "таксист перестроился", "мотоцикл не пропустили, летальный исход", — такие сообщения не редкость на мотофорумах. Да и сам путешественник может переоценить свои силы, плохо подготовиться, не учесть скорость, погодные и дорожные условия.

"Мотоцикл вспыхнул. Огонь за секунды приобрел силу, от небольшого язычка пламени мгновенно перейдя в метровой высоты фейерверк. Огонь скрыл мотоцикл", — пишет в своем блоге Олег Харитонов, проехавший на мотоцикле вокруг света 200 тысяч километров за четыре года. Этот эпизод случился за 30 дней до финиша. Мотоцикл спасли.

"Из кабины вахтового вездехода с канистрами наперевес бросились двое, — рассказывает байкер. — В мотоцикле все рядом. Бензин, масло, выпуск. Все для того, чтобы за мгновение превратить железного коня в пылающую бомбу. Пронесло!".

Сколько жрет, сколько прет?

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЦены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве

"Самые популярные вопросы на заправках, не считая, трех стандартных "сколько жрет, прет и стоит мотоцикл": "А вам не страшно? А вам не холодно?" — рассказывает мотоциклистка Светлана Чернышева. Конечно, бывает и холодно, и страшно. "Например, после пересечения двух границ ночью на дороге, полной ям, рядом с обочиной, вдоль которой — чернота и квакают лягушки, с отключившейся фарой было страшно, — говорит она. — Два, а то и три, и четыре дня под ливнями — тоже холодно и порой страшно, а это не редкость и не предел".

Мотопутешественники Сергей Валявко и Дмитрий Новиков во время пробега из Североморска во Владивосток в январе 2017 г.
© Дмитрий Новиков
Ледовый поход. О первом зимнем мотопробеге от Баренцева до Японского моря

"Мы ехали 28 дней, проехали 11 тысяч километров — и каждый день, на каждой заправке, первый вопрос, который нам задавали: "Не холодно?" На улице минус 37 — как думаешь, мне не холодно?!" — вспоминает Дмитрий Новиков. Вместе с другом Сергеем Валявко он проехал зимой от Североморска до Владивостока.

"Гуляет" по дороге, как хочет

© Сергей ВалявкоСнаряженный мотоцикл Дмитрия Новикова и Сергея Валявко
© Сергей Валявко
Снаряженный мотоцикл Дмитрия Новикова и Сергея Валявко

На чужую помощь рассчитывать не стоит, тем не менее велика вероятность, что ее окажут. Во время зимнего путешествия по России за 200 километров до Перми у мотоцикла Дмитрия Новикова и Сергея Валявко вышел из строя задний амортизатор.

"Мотоцикл с коляской зажил своей жизнью, "гуляет" по дороге, как хочет — то на обочину, то на встречку. Созвонились с ребятами из Перми", — рассказывает Дмитрий. Они приехали через шесть часов и транспортировали мотоцикл с путешественниками в Пермь. На помощь уже спешили байкеры из Екатеринбурга с нужной деталью.

Крым
© Фото : из личного архива Натальи Корневой
Автостопом по России. Как доехать со ста рублями до Владивостока

"Меня один раз практически спас мотоциклист, который очень спешил в кадастровую палату, — рассказывает Валерия Ефимова. — При разгоне байк потерял управление — возникли проблемы с задним колесом. Мотоциклист помог мне добраться до магазина автозапчастей (приходилось все время следить за осью и останавливаться), а потом на всякий случай сопроводил до Калязина и уехал, только убедившись, что друзья меня встретили".

"Нам во Вьетнаме привозили бензин, когда он закончился в горах, было далеко от заправки", — делится воспоминаниями Наталья Дембинская, путешествовавшая по этой стране на скутере.

Кирилл Ржавинский, накрутивший на Honda Steed за пять лет около 85 тысяч километров и посетивший 43 страны, рассказывает, что "в Норвегии как-то стер колесо до корда". Две мотоциклистки на заправке помогли ему найти шиномонтаж и договориться обо всем с мастером.

Байкал выходит к тебе

© Сергей Валявко, Дмитрий НовиковНа берегу Байкала: мотопробег из Мурманска до Владивостока в январе 2017 года
© Сергей Валявко, Дмитрий Новиков
На берегу Байкала: мотопробег из Мурманска до Владивостока в январе 2017 года

Подобных случаев множество: незнакомые люди готовы проехать сотни километров, чтобы помочь или составить компанию. Путешествия на двух колесах, утверждают мотоциклисты, — это особое состояние, когда ты как бы сливаешься с дорогой. И от окружающего мира, мелькающего мимо, — ветра, солнца, запахов, дождя, града, снега и насекомых — ничто не отделяет. Меняется ощущение времени и пространства, зачастую сложно сказать, что приносит больше удовольствия — сам путь или то, куда ехал.

Вицинская дауншифтинг
© Фото : из личного архива Ксении Вицинской
Рвануть в Непал или спокойно жить в Москве: бесценный опыт дауншифтеров

Многие, особенно в Европе, предпочитают проселочные дороги с неожиданными пейзажами и деревеньками за каждым поворотом. Кому-то ближе скоростные автобаны и "полет" без ограничений скорости, кому-то — безумно красивые и опасные горные серпантины, кому-то — экстрим ледников и зимних трасс.

© Дмитрий НовиковНа берегу Байкала с иркутскими коллегами
© Дмитрий Новиков
На берегу Байкала с иркутскими коллегами

"Зимой совершенно другой мир. Например, зимний Байкал. Не просто посмотреть на него, а увидеть, как он к тебе выходит, — говорит Сергей Валявко. — А он к тебе именно выходит: когда ты валишь по этим заснеженным перевалам и в очередной раз ползешь на какую-то полуторакилометровую горку с пробуксовкой".

Совершенно сумасшедшие

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОстров Пику
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Остров Пику

Участники группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские сдали норматив "Железная задница", очень популярный среди мотоциклистов.

Солисты рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские на съемках клипа Прасковья
© Фото : из личного архива братьев Кристовских
Музыка и мотоцикл: лучшие туристические маршруты от Uma2rman

Нужно преодолеть 1610-3500 километров за 24-48 часов. При этом брать чеки на заправках, где указано время. "Мой друг мечтал получить эту награду, ну а я поехал с ним за компанию", — рассказывает Сергей.

Путешественник Олег Харитонов вспоминает хостел в Сантьяго, где не оказалось ни одного туриста или бэкпекера: "Только мотоциклисты со всего мира: небритые, обгоревшие, обветренные. Все совершенно сумасшедшие!".

По его словам, все начинается с картинок: "Именно за ними, всплывающими в мечтах, снах, мы срываемся с места и мчимся в неизвестность. Но в пути все иначе. Блекнут впечатления от видов, достопримечательностей, ярких моментов происходящего. Остается главное — люди, души, поступки, эмоции, уроки. Школа, лучше которой в мире нет!"

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена