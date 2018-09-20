МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Ветер в лицо, сотни размазанных мух на шлеме, свобода, слияние с дорогой и грязный душ от проезжающих мимо фур — поездки на мотоциклах могут быть увлекательными и комфортными, а могут обернуться настоящим испытанием на выносливость с риском для жизни. Мотоциклисты проезжают 200 тысяч километров вокруг света, 11 тысяч — от Североморска до Владивостока зимой, посещают более 40 стран, у них "два экватора" на спидометре. Об особенностях путешествий на байках — в материале РИА Новости.
Пылающая бомба
Когда выезжаете на дорогу — думайте, что все хотят вас убить, предупреждают инструкторы в мотошколах. И далеко не всегда это преувеличение.
"Авто сдавал задом, наехал на мот", "таксист перестроился", "мотоцикл не пропустили, летальный исход", — такие сообщения не редкость на мотофорумах. Да и сам путешественник может переоценить свои силы, плохо подготовиться, не учесть скорость, погодные и дорожные условия.
"Мотоцикл вспыхнул. Огонь за секунды приобрел силу, от небольшого язычка пламени мгновенно перейдя в метровой высоты фейерверк. Огонь скрыл мотоцикл", — пишет в своем блоге Олег Харитонов, проехавший на мотоцикле вокруг света 200 тысяч километров за четыре года. Этот эпизод случился за 30 дней до финиша. Мотоцикл спасли.
"Из кабины вахтового вездехода с канистрами наперевес бросились двое, — рассказывает байкер. — В мотоцикле все рядом. Бензин, масло, выпуск. Все для того, чтобы за мгновение превратить железного коня в пылающую бомбу. Пронесло!".
Сколько жрет, сколько прет?
"Самые популярные вопросы на заправках, не считая, трех стандартных "сколько жрет, прет и стоит мотоцикл": "А вам не страшно? А вам не холодно?" — рассказывает мотоциклистка Светлана Чернышева. Конечно, бывает и холодно, и страшно. "Например, после пересечения двух границ ночью на дороге, полной ям, рядом с обочиной, вдоль которой — чернота и квакают лягушки, с отключившейся фарой было страшно, — говорит она. — Два, а то и три, и четыре дня под ливнями — тоже холодно и порой страшно, а это не редкость и не предел".
"Мы ехали 28 дней, проехали 11 тысяч километров — и каждый день, на каждой заправке, первый вопрос, который нам задавали: "Не холодно?" На улице минус 37 — как думаешь, мне не холодно?!" — вспоминает Дмитрий Новиков. Вместе с другом Сергеем Валявко он проехал зимой от Североморска до Владивостока.
"Гуляет" по дороге, как хочет
На чужую помощь рассчитывать не стоит, тем не менее велика вероятность, что ее окажут. Во время зимнего путешествия по России за 200 километров до Перми у мотоцикла Дмитрия Новикова и Сергея Валявко вышел из строя задний амортизатор.
"Мотоцикл с коляской зажил своей жизнью, "гуляет" по дороге, как хочет — то на обочину, то на встречку. Созвонились с ребятами из Перми", — рассказывает Дмитрий. Они приехали через шесть часов и транспортировали мотоцикл с путешественниками в Пермь. На помощь уже спешили байкеры из Екатеринбурга с нужной деталью.
"Меня один раз практически спас мотоциклист, который очень спешил в кадастровую палату, — рассказывает Валерия Ефимова. — При разгоне байк потерял управление — возникли проблемы с задним колесом. Мотоциклист помог мне добраться до магазина автозапчастей (приходилось все время следить за осью и останавливаться), а потом на всякий случай сопроводил до Калязина и уехал, только убедившись, что друзья меня встретили".
"Нам во Вьетнаме привозили бензин, когда он закончился в горах, было далеко от заправки", — делится воспоминаниями Наталья Дембинская, путешествовавшая по этой стране на скутере.
Кирилл Ржавинский, накрутивший на Honda Steed за пять лет около 85 тысяч километров и посетивший 43 страны, рассказывает, что "в Норвегии как-то стер колесо до корда". Две мотоциклистки на заправке помогли ему найти шиномонтаж и договориться обо всем с мастером.
Байкал выходит к тебе
Подобных случаев множество: незнакомые люди готовы проехать сотни километров, чтобы помочь или составить компанию. Путешествия на двух колесах, утверждают мотоциклисты, — это особое состояние, когда ты как бы сливаешься с дорогой. И от окружающего мира, мелькающего мимо, — ветра, солнца, запахов, дождя, града, снега и насекомых — ничто не отделяет. Меняется ощущение времени и пространства, зачастую сложно сказать, что приносит больше удовольствия — сам путь или то, куда ехал.
Многие, особенно в Европе, предпочитают проселочные дороги с неожиданными пейзажами и деревеньками за каждым поворотом. Кому-то ближе скоростные автобаны и "полет" без ограничений скорости, кому-то — безумно красивые и опасные горные серпантины, кому-то — экстрим ледников и зимних трасс.
"Зимой совершенно другой мир. Например, зимний Байкал. Не просто посмотреть на него, а увидеть, как он к тебе выходит, — говорит Сергей Валявко. — А он к тебе именно выходит: когда ты валишь по этим заснеженным перевалам и в очередной раз ползешь на какую-то полуторакилометровую горку с пробуксовкой".
Совершенно сумасшедшие
Участники группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские сдали норматив "Железная задница", очень популярный среди мотоциклистов.
Нужно преодолеть 1610-3500 километров за 24-48 часов. При этом брать чеки на заправках, где указано время. "Мой друг мечтал получить эту награду, ну а я поехал с ним за компанию", — рассказывает Сергей.
Путешественник Олег Харитонов вспоминает хостел в Сантьяго, где не оказалось ни одного туриста или бэкпекера: "Только мотоциклисты со всего мира: небритые, обгоревшие, обветренные. Все совершенно сумасшедшие!".
По его словам, все начинается с картинок: "Именно за ними, всплывающими в мечтах, снах, мы срываемся с места и мчимся в неизвестность. Но в пути все иначе. Блекнут впечатления от видов, достопримечательностей, ярких моментов происходящего. Остается главное — люди, души, поступки, эмоции, уроки. Школа, лучше которой в мире нет!"
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