МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Ветер в лицо, сотни размазанных мух на шлеме, свобода, слияние с дорогой и грязный душ от проезжающих мимо фур — поездки на мотоциклах могут быть увлекательными и комфортными, а могут обернуться настоящим испытанием на выносливость с риском для жизни. Мотоциклисты проезжают 200 тысяч километров вокруг света, 11 тысяч — от Североморска до Владивостока зимой, посещают более 40 стран, у них "два экватора" на спидометре. Об особенностях путешествий на байках — в материале РИА Новости.

Пылающая бомба

© Людмила Зайцева Мотоцикл столкнулся с внедорожником на западе Москвы © Людмила Зайцева Мотоцикл столкнулся с внедорожником на западе Москвы

Когда выезжаете на дорогу — думайте, что все хотят вас убить, предупреждают инструкторы в мотошколах. И далеко не всегда это преувеличение.

"Авто сдавал задом, наехал на мот", "таксист перестроился", "мотоцикл не пропустили, летальный исход", — такие сообщения не редкость на мотофорумах. Да и сам путешественник может переоценить свои силы, плохо подготовиться, не учесть скорость, погодные и дорожные условия.

"Мотоцикл вспыхнул. Огонь за секунды приобрел силу, от небольшого язычка пламени мгновенно перейдя в метровой высоты фейерверк. Огонь скрыл мотоцикл", — пишет в своем блоге Олег Харитонов, проехавший на мотоцикле вокруг света 200 тысяч километров за четыре года. Этот эпизод случился за 30 дней до финиша. Мотоцикл спасли.

"Из кабины вахтового вездехода с канистрами наперевес бросились двое, — рассказывает байкер. — В мотоцикле все рядом. Бензин, масло, выпуск. Все для того, чтобы за мгновение превратить железного коня в пылающую бомбу. Пронесло!".

Сколько жрет, сколько прет?

"Самые популярные вопросы на заправках, не считая, трех стандартных "сколько жрет, прет и стоит мотоцикл": "А вам не страшно? А вам не холодно?" — рассказывает мотоциклистка Светлана Чернышева. Конечно, бывает и холодно, и страшно. "Например, после пересечения двух границ ночью на дороге, полной ям, рядом с обочиной, вдоль которой — чернота и квакают лягушки, с отключившейся фарой было страшно, — говорит она. — Два, а то и три, и четыре дня под ливнями — тоже холодно и порой страшно, а это не редкость и не предел".

"Мы ехали 28 дней, проехали 11 тысяч километров — и каждый день, на каждой заправке, первый вопрос, который нам задавали: "Не холодно?" На улице минус 37 — как думаешь, мне не холодно?!" — вспоминает Дмитрий Новиков. Вместе с другом Сергеем Валявко он проехал зимой от Североморска до Владивостока.

"Гуляет" по дороге, как хочет

© Сергей Валявко Снаряженный мотоцикл Дмитрия Новикова и Сергея Валявко © Сергей Валявко Снаряженный мотоцикл Дмитрия Новикова и Сергея Валявко

На чужую помощь рассчитывать не стоит, тем не менее велика вероятность, что ее окажут. Во время зимнего путешествия по России за 200 километров до Перми у мотоцикла Дмитрия Новикова и Сергея Валявко вышел из строя задний амортизатор.

"Мотоцикл с коляской зажил своей жизнью, "гуляет" по дороге, как хочет — то на обочину, то на встречку. Созвонились с ребятами из Перми", — рассказывает Дмитрий. Они приехали через шесть часов и транспортировали мотоцикл с путешественниками в Пермь. На помощь уже спешили байкеры из Екатеринбурга с нужной деталью.

"Меня один раз практически спас мотоциклист, который очень спешил в кадастровую палату, — рассказывает Валерия Ефимова. — При разгоне байк потерял управление — возникли проблемы с задним колесом. Мотоциклист помог мне добраться до магазина автозапчастей (приходилось все время следить за осью и останавливаться), а потом на всякий случай сопроводил до Калязина и уехал, только убедившись, что друзья меня встретили".

"Нам во Вьетнаме привозили бензин, когда он закончился в горах, было далеко от заправки", — делится воспоминаниями Наталья Дембинская, путешествовавшая по этой стране на скутере.

Кирилл Ржавинский, накрутивший на Honda Steed за пять лет около 85 тысяч километров и посетивший 43 страны, рассказывает, что "в Норвегии как-то стер колесо до корда". Две мотоциклистки на заправке помогли ему найти шиномонтаж и договориться обо всем с мастером.

Байкал выходит к тебе

© Сергей Валявко, Дмитрий Новиков На берегу Байкала: мотопробег из Мурманска до Владивостока в январе 2017 года © Сергей Валявко, Дмитрий Новиков На берегу Байкала: мотопробег из Мурманска до Владивостока в январе 2017 года

Подобных случаев множество: незнакомые люди готовы проехать сотни километров, чтобы помочь или составить компанию. Путешествия на двух колесах, утверждают мотоциклисты, — это особое состояние, когда ты как бы сливаешься с дорогой. И от окружающего мира, мелькающего мимо, — ветра, солнца, запахов, дождя, града, снега и насекомых — ничто не отделяет. Меняется ощущение времени и пространства, зачастую сложно сказать, что приносит больше удовольствия — сам путь или то, куда ехал.

Многие, особенно в Европе, предпочитают проселочные дороги с неожиданными пейзажами и деревеньками за каждым поворотом. Кому-то ближе скоростные автобаны и "полет" без ограничений скорости, кому-то — безумно красивые и опасные горные серпантины, кому-то — экстрим ледников и зимних трасс.

© Дмитрий Новиков На берегу Байкала с иркутскими коллегами © Дмитрий Новиков На берегу Байкала с иркутскими коллегами

"Зимой совершенно другой мир. Например, зимний Байкал. Не просто посмотреть на него, а увидеть, как он к тебе выходит, — говорит Сергей Валявко. — А он к тебе именно выходит: когда ты валишь по этим заснеженным перевалам и в очередной раз ползешь на какую-то полуторакилометровую горку с пробуксовкой".

Совершенно сумасшедшие

Участники группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские сдали норматив "Железная задница", очень популярный среди мотоциклистов.

Нужно преодолеть 1610-3500 километров за 24-48 часов. При этом брать чеки на заправках, где указано время. "Мой друг мечтал получить эту награду, ну а я поехал с ним за компанию", — рассказывает Сергей.

Путешественник Олег Харитонов вспоминает хостел в Сантьяго, где не оказалось ни одного туриста или бэкпекера: "Только мотоциклисты со всего мира: небритые, обгоревшие, обветренные. Все совершенно сумасшедшие!".

По его словам, все начинается с картинок: "Именно за ними, всплывающими в мечтах, снах, мы срываемся с места и мчимся в неизвестность. Но в пути все иначе. Блекнут впечатления от видов, достопримечательностей, ярких моментов происходящего. Остается главное — люди, души, поступки, эмоции, уроки. Школа, лучше которой в мире нет!"