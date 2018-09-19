МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В городе Зейст в Нидерландах открылся "приют" для садовых растений Plantenasiel Zeist, сообщает "ЕвроПульс".

В специальный питомник жители могут сдать растения, которые им не нужны, например, надоевшие многолетние цветы, чересчур разросшиеся кусты. Одновременно из "приюта" можно забрать домой понравившееся растение. Если оно окажется слишком большим, посетителю могут одолжить грузовой велосипед.

Создатели Plantenasiel Zeist считают, что в Нидерландах много растений выбрасывают напрасно: если одному человеку цветы или кусты оказались ненужными, это не значит, что они не могут понравиться никому другому.

Если идея "приюта" для растений окажется удачной, создатели собираются расширить питомник и принимать в него не только садовые, но и комнатные цветы.