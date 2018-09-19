Мужчины чаще покупают авиабилеты в день вылета, женщины - за полгода

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мужчины покупают авиабилеты в день вылета в два с половиной раза чаще женщин, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса путешествий выяснили, как мужчины и женщины подходят к планированию путешествий. Для этого аналитики изучили глубину бронирования авиабилетов с вылетом из городов России с начала года.

Анализ показал существенное отличие в поведении пассажиров разного пола. Билеты менее чем за неделю до вылета чаще покупают мужчины. На глубине бронирования в одну неделю доли мужчин и женщин выравниваются, а затем в структуре продаж начинают доминировать женщины.

Особенно разница в подходах видна при анализе покупок авиабилетов в день вылета: мужчины приобретают их в последний момент в два с половиной раза чаще женщин. А вот, например, билеты более чем за полгода до вылета женщины покупают почти в полтора раза чаще мужчин.

Самыми популярными внутренними направлениями по покупкам авиабилетов в день вылета стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Направлениями дальнего зарубежья — Прага, Стамбул и Лондон.