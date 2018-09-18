Увеличилось количество магазинов, где иностранцы могут оформить tax free

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о включении ряда магазинов в пилотный проект tax free.

Теперь иностранные туристы смогут вернуть себе часть денег за покупки в магазинах, расположенных в центре Москвы на улицах Большая Дмитровка, Петровка, Никольская, Красная площадь, Ветошный переулок, Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Столешников переулок, Смоленская площадь и Третьяковский проезд. В Казани воспользоваться системой tax free смогут иностранцы, купившие товары в магазинах на проспекте Ибрагимова, 56.

Cистема tax free в тестовом режиме заработала в России с 10 апреля.

Вернуть НДС могут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, если они в течение одного дня совершили покупки в одном магазине на сумму более 10 тысяч рублей.

Сейчас система действует в 12 российских городах – в первую очередь тех, что принимали Чемпионат мира по футболу. С 2019 года она будет распространена по всей территории России.