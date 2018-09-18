Увеличилось количество магазинов, где иностранцы могут оформить tax free

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о включении ряда магазинов в пилотный проект tax free.
Теперь иностранные туристы смогут вернуть себе часть денег за покупки в магазинах, расположенных в центре Москвы на улицах Большая Дмитровка, Петровка, Никольская, Красная площадь, Ветошный переулок, Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Столешников переулок, Смоленская площадь и Третьяковский проезд. В Казани воспользоваться системой tax free смогут иностранцы, купившие товары в магазинах на проспекте Ибрагимова, 56.
Cистема tax free в тестовом режиме заработала в России с 10 апреля.
Вернуть НДС могут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, если они в течение одного дня совершили покупки в одном магазине на сумму более 10 тысяч рублей.
Сейчас система действует в 12 российских городах – в первую очередь тех, что принимали Чемпионат мира по футболу. С 2019 года она будет распространена по всей территории России.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.