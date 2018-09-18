Названы европейские города, страдающие от наплыва туристов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Москва вошла в первую десятку европейских городов, жители которых больше всего страдают от наплыва туристов, сообщает "ЕвроПульс". В рейтинге, составленном онлайн-порталом Statista, российская столица заняла восьмое место.

Список возглавила Барселона. На втором месте оказался Амстердам, на третьем – Венеция. В десятку также попали Милан, Будапешт, Бухарест, Рейкьявик, Афины и Нант.

Составляя рейтинг, исследователи подсчитали число туристов, прибывающих в город самолетом, и доступных мест для ночевки на квадратный километр. Они сравнили число путешественников в пиковый сезон с числом горожан, а также узнали у тысячи жителей каждого города, как они относятся к туристам и не чувствуют ли дискомфорта из-за них.

В результате городам присваивался рейтинг от 10 (туристы местным жителям совсем не мешают) до 1 (туристы – источник проблем для горожан). По этой шкале Барселона набрала 2,05 балла, Амстердам – 2,18, Венеция – 2,19, а Москва – 3,27.